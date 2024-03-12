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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240312/طاقم-قطار-ينيسي-المدرع-يطلق-طائرة-مسيرة-أثناء-تحركهفيديو-1086894549.html
طاقم قطار "ينيسي" المدرع يطلق طائرة مسيرة أثناء تحركه...فيديو
طاقم قطار "ينيسي" المدرع يطلق طائرة مسيرة أثناء تحركه...فيديو
سبوتنيك عربي
يضمن عسكريو السكك الحديدية في المنطقة العسكرية المركزية سلامة نقل الركاب والبضائع على خطوط السكك الحديدية في دونباس. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T08:03+0000
2024-03-12T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يقوم طاقم القطار المدرع للمنطقة العسكرية المركزية كل يوم بفحص مناطق حركة قطارات الشحن والركاب عبر أراضي لوغانسك ودونيتسك. ويفحص العسكريون الروس مسار السكة الحديدية بحثًا عن الأضرار أو إجراءات التخريب لنظام كييف.القطار مزود بطبقة مدرعة، والمحطة فيها ملاجئ لإطلاق النار وصد هجمات العدو. والقطار مزود بأنواع مختلفة من الأسلحة ورشاشات مضادة للطائرات والدبابات ومدافع هاون عيار 82 ملم ومركبة مشاة قتالية من طراز "بي إم بي2" مزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم. عند اكتشاف عدو، يكون طاقم "بي إم بي2" جاهزًا لإنزال المركبة المدرعة من المنصة في أسرع وقت ممكن والدخول في المعركة.كان عسكريو السكك الحديدية التابعون لقوات مجموعة "المركز" هم أول من أطلقوا طائرات مسيرة في منطقة العمليات الخاصة أثناء التنقل، دون إيقاف القطار المدرع في المحطات. أدى هذا إلى زيادة سرعة الاستطلاع على طول طريق القطار. وتتيح الخصائص التكتيكية والفنية للطائرات المسيرة، الاستطلاع أثناء التنقل على مسافة تبعد 5 كيلومترات عن القطار، حسبما أفادت قناة "زفيزدا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240312/الكشف-عن-نقطة-ضعف-خطيرة-لقذائف-اليورانيوم-في-دبابات-تشالنجر-2-البريطانية-1086892964.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

طاقم قطار "ينيسي" المدرع يطلق طائرة مسيرة أثناء تحركه...فيديو

08:03 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 08:04 GMT 12.03.2024)
© وزارة الدفاع الروسيةقطار مدرع من أوكرانيا إلى روسيا
قطار مدرع من أوكرانيا إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© وزارة الدفاع الروسية
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يضمن عسكريو السكك الحديدية في المنطقة العسكرية المركزية سلامة نقل الركاب والبضائع على خطوط السكك الحديدية في دونباس.
يقوم طاقم القطار المدرع للمنطقة العسكرية المركزية كل يوم بفحص مناطق حركة قطارات الشحن والركاب عبر أراضي لوغانسك ودونيتسك. ويفحص العسكريون الروس مسار السكة الحديدية بحثًا عن الأضرار أو إجراءات التخريب لنظام كييف.
دبابة تشالنجر 2 البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:47 GMT
القطار مزود بطبقة مدرعة، والمحطة فيها ملاجئ لإطلاق النار وصد هجمات العدو. والقطار مزود بأنواع مختلفة من الأسلحة ورشاشات مضادة للطائرات والدبابات ومدافع هاون عيار 82 ملم ومركبة مشاة قتالية من طراز "بي إم بي2" مزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم. عند اكتشاف عدو، يكون طاقم "بي إم بي2" جاهزًا لإنزال المركبة المدرعة من المنصة في أسرع وقت ممكن والدخول في المعركة.
كان عسكريو السكك الحديدية التابعون لقوات مجموعة "المركز" هم أول من أطلقوا طائرات مسيرة في منطقة العمليات الخاصة أثناء التنقل، دون إيقاف القطار المدرع في المحطات. أدى هذا إلى زيادة سرعة الاستطلاع على طول طريق القطار. وتتيح الخصائص التكتيكية والفنية للطائرات المسيرة، الاستطلاع أثناء التنقل على مسافة تبعد 5 كيلومترات عن القطار، حسبما أفادت قناة "زفيزدا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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