https://sputnikarabic.ae/20240312/فقمة-تبصق-على-نسر-مشهد-غريب-يسجل-لأول-مرة-صور-1086909614.html
فقمة "تبصق" على نسر.. مشهد غريب يسجل لأول مرة.. صور
فقمة "تبصق" على نسر.. مشهد غريب يسجل لأول مرة.. صور
سبوتنيك عربي
التقطت مُراقبة الطيور، كلير غاكوبس، أثناء تجولها حول ميناء نيوتاون في جزيرة وايت، فقمة "تبصق" على نسر، في مشهد غريب يسجل لأول مرة. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T14:38+0000
2024-03-12T14:38+0000
2024-03-12T14:38+0000
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ورأت غاكوبس وابنتها، نسر البحر (المعروف أيضًا باسم النسر ذو الذيل الأبيض) وهو ينقض نحو الماء، وعندما اقترب من الماء، خرجت فقمة من الأعماق، وهي تبصق تيارًا من الماء في اتجاهه.ويعتقد الخبراء أن الفقمة ربما كانت تحاول إبعاد النسر كوسيلة للدفاع عن الفريسة التي يسعى كل منهما وراءها، وهي السمكة في الماء.وأوضح الخبراء: "مشاهد الفقمات الرمادية والنسور ذات الذيل الأبيض هي أحداث متكررة الآن في جزيرة وايت، ولكن لم يتم الإبلاغ عن التفاعلات بينهما الآن".
https://sputnikarabic.ae/20240312/رجل-يعلق-بسيارته-المحطمة-لمدة-أسبوع-وصدفة-تنقذه-فيديو---1086905461.html
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علوم
فقمة "تبصق" على نسر.. مشهد غريب يسجل لأول مرة.. صور
التقطت مُراقبة الطيور، كلير غاكوبس، أثناء تجولها حول ميناء نيوتاون في جزيرة وايت، فقمة "تبصق" على نسر، في مشهد غريب يسجل لأول مرة.
ورأت غاكوبس وابنتها، نسر البحر (المعروف أيضًا باسم النسر ذو الذيل الأبيض) وهو ينقض نحو الماء، وعندما اقترب من الماء، خرجت فقمة من الأعماق، وهي تبصق تيارًا من الماء في اتجاهه.
ويعتقد الخبراء أن الفقمة ربما كانت تحاول إبعاد النسر
كوسيلة للدفاع عن الفريسة التي يسعى كل منهما وراءها، وهي السمكة في الماء.
وأوضح الخبراء: "مشاهد الفقمات الرمادية والنسور ذات الذيل الأبيض هي أحداث متكررة الآن في جزيرة وايت، ولكن لم يتم الإبلاغ عن التفاعلات بينهما الآن".