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https://sputnikarabic.ae/20240312/فقمة-تبصق-على-نسر-مشهد-غريب-يسجل-لأول-مرة-صور-1086909614.html
فقمة "تبصق" على نسر.. مشهد غريب يسجل لأول مرة.. صور
فقمة "تبصق" على نسر.. مشهد غريب يسجل لأول مرة.. صور
سبوتنيك عربي
التقطت مُراقبة الطيور، كلير غاكوبس، أثناء تجولها حول ميناء نيوتاون في جزيرة وايت، فقمة "تبصق" على نسر، في مشهد غريب يسجل لأول مرة. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T14:38+0000
2024-03-12T14:38+0000
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ورأت غاكوبس وابنتها، نسر البحر (المعروف أيضًا باسم النسر ذو الذيل الأبيض) وهو ينقض نحو الماء، وعندما اقترب من الماء، خرجت فقمة من الأعماق، وهي تبصق تيارًا من الماء في اتجاهه.ويعتقد الخبراء أن الفقمة ربما كانت تحاول إبعاد النسر كوسيلة للدفاع عن الفريسة التي يسعى كل منهما وراءها، وهي السمكة في الماء.وأوضح الخبراء: "مشاهد الفقمات الرمادية والنسور ذات الذيل الأبيض هي أحداث متكررة الآن في جزيرة وايت، ولكن لم يتم الإبلاغ عن التفاعلات بينهما الآن".
https://sputnikarabic.ae/20240312/رجل-يعلق-بسيارته-المحطمة-لمدة-أسبوع-وصدفة-تنقذه-فيديو---1086905461.html
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علوم
علوم

فقمة "تبصق" على نسر.. مشهد غريب يسجل لأول مرة.. صور

14:38 GMT 12.03.2024
© Photo / researchgate/Clare L Jacobsفقمة "تبصق" على نسر
فقمة تبصق على نسر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© Photo / researchgate/Clare L Jacobs
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التقطت مُراقبة الطيور، كلير غاكوبس، أثناء تجولها حول ميناء نيوتاون في جزيرة وايت، فقمة "تبصق" على نسر، في مشهد غريب يسجل لأول مرة.
ورأت غاكوبس وابنتها، نسر البحر (المعروف أيضًا باسم النسر ذو الذيل الأبيض) وهو ينقض نحو الماء، وعندما اقترب من الماء، خرجت فقمة من الأعماق، وهي تبصق تيارًا من الماء في اتجاهه.
رجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع وصدفة تنقذه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
مجتمع
رجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع وصدفة تنقذه... فيديو
12:29 GMT
ويعتقد الخبراء أن الفقمة ربما كانت تحاول إبعاد النسر كوسيلة للدفاع عن الفريسة التي يسعى كل منهما وراءها، وهي السمكة في الماء.
© Photo / researchgate/Clare L Jacobsفقمة "تبصق" على نسر
فقمة تبصق على نسر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
فقمة "تبصق" على نسر
© Photo / researchgate/Clare L Jacobs
وأوضح الخبراء: "مشاهد الفقمات الرمادية والنسور ذات الذيل الأبيض هي أحداث متكررة الآن في جزيرة وايت، ولكن لم يتم الإبلاغ عن التفاعلات بينهما الآن".
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