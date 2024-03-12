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https://sputnikarabic.ae/20240312/كارلسون-العقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-تتعارض-مع-قواعد-النظام-العالمي-1086891269.html
كارلسون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تتعارض مع قواعد النظام العالمي
كارلسون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تتعارض مع قواعد النظام العالمي
سبوتنيك عربي
أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن العقوبات الأمريكية المناهضة لروسيا تتعارض مع مفهوم "النظام العالمي القائم على القواعد". 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T06:07+0000
2024-03-12T06:07+0000
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وقال كارلسون في مقابلة مع المذيع التلفزيوني كريس كومو: "هذا ليس أمرًا قائمًا على القواعد، هذه هي السياسة الأكثر صرامة، التي تنتهجها الحكومة الأمريكية باستخدام الدولار وأنظمة العقوبات".واعترض كارلسون على استبعاد روسيا من نظام "سويفت" ومصادرة ممتلكات رجال الأعمال الروس.وصرحت روسيا، مرارًا وتكرارًا، بأنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. في الدول الغربية ذاتها، تم التعبير مرارًا وتكرارًا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.كارلسون: حتى مع الدعم الغربي لا فرصة لأوكرانيا في الانتصاروصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس.ملياردير أمريكي يتحدث... وماسك يؤكد: معركتنا مع روسيا تزيدها قوة
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

كارلسون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تتعارض مع قواعد النظام العالمي

06:07 GMT 12.03.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصور الطائرات الهجومية "سو-25ام بي" ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
 الطائرات الهجومية سو-25ام بي ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن العقوبات الأمريكية المناهضة لروسيا تتعارض مع مفهوم "النظام العالمي القائم على القواعد".
وقال كارلسون في مقابلة مع المذيع التلفزيوني كريس كومو: "هذا ليس أمرًا قائمًا على القواعد، هذه هي السياسة الأكثر صرامة، التي تنتهجها الحكومة الأمريكية باستخدام الدولار وأنظمة العقوبات".
واعترض كارلسون على استبعاد روسيا من نظام "سويفت" ومصادرة ممتلكات رجال الأعمال الروس.

ووفقًا لكارلسون، فإن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد روسيا ستجعل الآخرين يفكرون مرتين قبل الاحتفاظ بأصولهم في الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام الدولار.

وصرحت روسيا، مرارًا وتكرارًا، بأنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.
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وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. في الدول الغربية ذاتها، تم التعبير مرارًا وتكرارًا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
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وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس.
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