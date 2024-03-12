مقابلة حصرية للمدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" مع الرئيس بوتين
20:07 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 20:43 GMT 12.03.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن موضوع "الحياة بدون عولمة: توحيد الاقتصادات السيادية" في منتدى الاستثمار "في تي بي" روسيا تنادي!"، 7 ديسمبر 2023
© Sputnik . Sergey Guneev/
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف، عن حوار حصري مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث سيتم تقييم التهديدات الجديدة من الغرب ووضع النقاط على الأحرف.
وقال كيسيليوف من أمام قصر الكرملين قبيل اللقاء مع الرئيس بوتين: "بعد خطاب بوتين أمام الجمعية الفيدرالية الذي استمر ساعتين، أثيرت العديد من الأسئلة الإضافية. وتتطلب التهديدات الجديدة من الغرب أيضًا تقييمات. طاقم وكالة "ريا نوفوستي" موجودان بالفعل في الكرملين. أمامنا لقاء كبير مع الرئيس الروسي، حيث سنضع العديد من النقاط على الحروف. ننتظر ونستعد".
أجرى المدير العام لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيلوف مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 12, 2024
وخلال المحادثة، أجاب بوتين عن الأسئلة الإضافية التي طُرحت بعد خطابه إلى الجمعية الفيدرالية، كما قام الرئيس بتقييم التهديدات الجديدة من قبل الدول الغربية. pic.twitter.com/Yay48FCJXQ
هذا وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المهام الرئيسية للتنمية في روسيا، في خطابه أمام الجمعية الفدرالية يوم 29 من شباط/فبراير الماضي.
وسيتم عرض اللقاء على الشريط الإخباري والموقع الرسمي لوكالة "ريا نوفوستي"، يوم غدًا الأربعاء.