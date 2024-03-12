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مقابلة حصرية للمدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" مع الرئيس بوتين
https://sputnikarabic.ae/20240312/مقابلة-حصرية-للمدير-العام-لوكالة-روسيا-سيغودنيا-مع-الرئيس-بوتين-1086917900.html
مقابلة حصرية للمدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" مع الرئيس بوتين
مقابلة حصرية للمدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" مع الرئيس بوتين
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف، عن حوار حصري مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث سيتم تقييم التهديدات الجديدة من... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T20:07+0000
2024-03-12T20:43+0000
روسيا
العالم
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وقال كيسيليوف من أمام قصر الكرملين قبيل اللقاء مع الرئيس بوتين: "بعد خطاب بوتين أمام الجمعية الفيدرالية الذي استمر ساعتين، أثيرت العديد من الأسئلة الإضافية. وتتطلب التهديدات الجديدة من الغرب أيضًا تقييمات. طاقم وكالة "ريا نوفوستي" موجودان بالفعل في الكرملين. أمامنا لقاء كبير مع الرئيس الروسي، حيث سنضع العديد من النقاط على الحروف. ننتظر ونستعد".هذا وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المهام الرئيسية للتنمية في روسيا، في خطابه أمام الجمعية الفدرالية يوم 29 من شباط/فبراير الماضي.وسيتم عرض اللقاء على الشريط الإخباري والموقع الرسمي لوكالة "ريا نوفوستي"، يوم غدًا الأربعاء.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مقابلة حصرية للمدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" مع الرئيس بوتين

20:07 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 20:43 GMT 12.03.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن موضوع "الحياة بدون عولمة: توحيد الاقتصادات السيادية" في منتدى الاستثمار "في تي بي" روسيا تنادي!"، 7 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن موضوع الحياة بدون عولمة: توحيد الاقتصادات السيادية في منتدى الاستثمار في تي بي روسيا تنادي!، 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف، عن حوار حصري مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث سيتم تقييم التهديدات الجديدة من الغرب ووضع النقاط على الأحرف.
وقال كيسيليوف من أمام قصر الكرملين قبيل اللقاء مع الرئيس بوتين: "بعد خطاب بوتين أمام الجمعية الفيدرالية الذي استمر ساعتين، أثيرت العديد من الأسئلة الإضافية. وتتطلب التهديدات الجديدة من الغرب أيضًا تقييمات. طاقم وكالة "ريا نوفوستي" موجودان بالفعل في الكرملين. أمامنا لقاء كبير مع الرئيس الروسي، حيث سنضع العديد من النقاط على الحروف. ننتظر ونستعد".
هذا وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المهام الرئيسية للتنمية في روسيا، في خطابه أمام الجمعية الفدرالية يوم 29 من شباط/فبراير الماضي.
وسيتم عرض اللقاء على الشريط الإخباري والموقع الرسمي لوكالة "ريا نوفوستي"، يوم غدًا الأربعاء.
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