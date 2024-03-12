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https://sputnikarabic.ae/20240312/وزارة-الدفاع-البريطانية-تعرض-اختبارات-أسلحة-ليزر-سريةفيديو-1086906774.html
وزارة الدفاع البريطانية تعرض اختبارات أسلحة ليزر سرية...فيديو
وزارة الدفاع البريطانية تعرض اختبارات أسلحة ليزر سرية...فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع البريطانية لقطات لاختبارات سلاح الليزر البعيد المدى DragonFire، الذي تم إجراؤها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T13:20+0000
2024-03-12T13:20+0000
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو المنشور تشغيل نظام الكشف والاستهداف، واستخدام الليزر ضد الأهداف الثابتة، بالإضافة إلى اختبارات شهر يناير في ساحة تدريب تابعة للجيش البريطاني تقع في جزر هيبريدس قبالة سواحل اسكتلندا.يُظهر الفيديو أيضًا رسومات فيديو للسلاح أثناء العمل. تمت محاكاة كيف يقوم الليزر المثبت على سفينة حربية بتعطيل قارب، وتعطيل إحدى الطائرات المسيرة، وإسقاط أخرى.وبالإضافة إلى الفيديو، نشرت وزارة الدفاع صورة لغم هاون محترق بالليزر.إن مدى DragonFire سري، لكن وزارة الدفاع قالت سابقًا إن النظام هو سلاح هجومي على خط البصر قادر على ضرب "أي هدف مرئي".ولوحظ أن الاختبارات أثبتت قدرةDragonFire على ضرب الأهداف الجوية على مدى مناسب، وهي خطوة مهمة نحو وضع هذه التكنولوجيا في الخدمة. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجيش والبحرية البريطانيين يفكران في استخدام السلاح كجزء من قدراتهما الدفاعية الجوية.وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد قال في وقت سابق، إن مثل هذه الأسلحة المتقدمة يمكن أن "تغير ساحة المعركة بشكل جذري" من خلال تقليل الاعتماد على الذخيرة الباهظة الثمن وتقليل الأضرار الجانبية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

وزارة الدفاع البريطانية تعرض اختبارات أسلحة ليزر سرية...فيديو

13:20 GMT 12.03.2024
© flickr.com / andrea.pacelliليزر
ليزر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© flickr.com / andrea.pacelli
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نشرت وزارة الدفاع البريطانية لقطات لاختبارات سلاح الليزر البعيد المدى DragonFire، الذي تم إجراؤها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
ويظهر الفيديو المنشور تشغيل نظام الكشف والاستهداف، واستخدام الليزر ضد الأهداف الثابتة، بالإضافة إلى اختبارات شهر يناير في ساحة تدريب تابعة للجيش البريطاني تقع في جزر هيبريدس قبالة سواحل اسكتلندا.
يُظهر الفيديو أيضًا رسومات فيديو للسلاح أثناء العمل. تمت محاكاة كيف يقوم الليزر المثبت على سفينة حربية بتعطيل قارب، وتعطيل إحدى الطائرات المسيرة، وإسقاط أخرى.
وبالإضافة إلى الفيديو، نشرت وزارة الدفاع صورة لغم هاون محترق بالليزر.
إن مدى DragonFire سري، لكن وزارة الدفاع قالت سابقًا إن النظام هو سلاح هجومي على خط البصر قادر على ضرب "أي هدف مرئي".
ولوحظ أن الاختبارات أثبتت قدرةDragonFire على ضرب الأهداف الجوية على مدى مناسب، وهي خطوة مهمة نحو وضع هذه التكنولوجيا في الخدمة. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجيش والبحرية البريطانيين يفكران في استخدام السلاح كجزء من قدراتهما الدفاعية الجوية.
وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد قال في وقت سابق، إن مثل هذه الأسلحة المتقدمة يمكن أن "تغير ساحة المعركة بشكل جذري" من خلال تقليل الاعتماد على الذخيرة الباهظة الثمن وتقليل الأضرار الجانبية.
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