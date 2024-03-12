https://sputnikarabic.ae/20240312/-وفاة-غامضة-لمسؤول-كشف-أزمة-طائرات-بوينغ-تثير-التساؤلات-1086909884.html

وفاة غامضة لمسؤول كشف أزمة طائرات "بوينغ" تثير التساؤلات

وفاة غامضة لمسؤول كشف أزمة طائرات "بوينغ" تثير التساؤلات

سبوتنيك عربي

تم العثور على مهندس مراقبة الجودة السابق في بوينغ، جون بارنيت، الذي أبلغ عن مشاكل في تجميع الطائرات، ميتًا في سيارته بعد أيام من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية... 12.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-12T14:39+0000

2024-03-12T14:39+0000

2024-03-12T14:45+0000

العالم

مجتمع

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عثرت الشرطة على جثة رجل يبلغ من العمر 62 عاما، عمل في شركة بوينغ لمدة 32 عاما وتقاعد في عام 2017، في سيارته بالقرب من فندق في ولاية كارولينا الجنوبية.وكان بارنيت يحضر المقابلات الخاصة بالقضية في تشارلستو، الأسبوع الماضي، لكنه فشل في الحضور للاستجواب من قبل محاميه يوم السبت.ولم يسفر الحادث عن مقتل أي من الركاب، لكن الطائرة اضطرت للعودة إلى الأرض بعد انخفاض ضغط المقصورة بسرعة.ورفع الركاب دعوى قضائية ضد شركة الطيران والشركة المصنعة.

https://sputnikarabic.ae/20240308/لحظة-سقوط-إطار-طائرة-بوينغ-على-متنها-249-شخصا-بعد-ثوان-من-إقلاعها-فيديو-1086787306.html

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