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https://sputnikarabic.ae/20240312/-وفاة-غامضة-لمسؤول-كشف-أزمة-طائرات-بوينغ-تثير-التساؤلات-1086909884.html
وفاة غامضة لمسؤول كشف أزمة طائرات "بوينغ" تثير التساؤلات
وفاة غامضة لمسؤول كشف أزمة طائرات "بوينغ" تثير التساؤلات
سبوتنيك عربي
تم العثور على مهندس مراقبة الجودة السابق في بوينغ، جون بارنيت، الذي أبلغ عن مشاكل في تجميع الطائرات، ميتًا في سيارته بعد أيام من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T14:39+0000
2024-03-12T14:45+0000
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عثرت الشرطة على جثة رجل يبلغ من العمر 62 عاما، عمل في شركة بوينغ لمدة 32 عاما وتقاعد في عام 2017، في سيارته بالقرب من فندق في ولاية كارولينا الجنوبية.وكان بارنيت يحضر المقابلات الخاصة بالقضية في تشارلستو، الأسبوع الماضي، لكنه فشل في الحضور للاستجواب من قبل محاميه يوم السبت.ولم يسفر الحادث عن مقتل أي من الركاب، لكن الطائرة اضطرت للعودة إلى الأرض بعد انخفاض ضغط المقصورة بسرعة.ورفع الركاب دعوى قضائية ضد شركة الطيران والشركة المصنعة.
https://sputnikarabic.ae/20240308/لحظة-سقوط-إطار-طائرة-بوينغ-على-متنها-249-شخصا-بعد-ثوان-من-إقلاعها-فيديو-1086787306.html
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وفاة غامضة لمسؤول كشف أزمة طائرات "بوينغ" تثير التساؤلات

14:39 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 14:45 GMT 12.03.2024)
© flickr.comطائرة "بوينغ 737-800"
طائرة بوينغ 737-800 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© flickr.com
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تم العثور على مهندس مراقبة الجودة السابق في بوينغ، جون بارنيت، الذي أبلغ عن مشاكل في تجميع الطائرات، ميتًا في سيارته بعد أيام من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية ضد الشركة.
عثرت الشرطة على جثة رجل يبلغ من العمر 62 عاما، عمل في شركة بوينغ لمدة 32 عاما وتقاعد في عام 2017، في سيارته بالقرب من فندق في ولاية كارولينا الجنوبية.

وقالت الشرطة إنه تم تحديد سبب الوفاة على أنه جرح "ألحقه بارنيت بنفسه"، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.

طائرة بوينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
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رفع بارنيت دعوى قضائية ضد الشركة بدعوى تشويه سمعته وإعاقة تقدمه المهني لأنه اكتشف مشاكل في المصنع، بعد تقاعده.

وكان بارنيت يحضر المقابلات الخاصة بالقضية في تشارلستو، الأسبوع الماضي، لكنه فشل في الحضور للاستجواب من قبل محاميه يوم السبت.

وتأتي وفاته في الوقت الذي تواجه فيه شركة بوينغ تدقيقًا مكثفًا بشأن عملية التصنيع بعد سقوط جزء من جسم طائرة تابعة لشركة ألاسكا أيرلينز، في منتصف الرحلة فوق ولاية أوريغون في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ولم يسفر الحادث عن مقتل أي من الركاب، لكن الطائرة اضطرت للعودة إلى الأرض بعد انخفاض ضغط المقصورة بسرعة.
ورفع الركاب دعوى قضائية ضد شركة الطيران والشركة المصنعة.
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