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https://sputnikarabic.ae/20240313/أكبر-10-دول-مصدرة-للأنواع-الرئيسية-من-الأسلحة-1086933551.html
أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة
أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة
سبوتنيك عربي
أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة
2024-03-13T09:53+0000
2024-03-13T09:53+0000
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أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة
أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة

أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة

09:53 GMT 13.03.2024
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يعرض هذا الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك"، أكبر مصدري ومستوردي الأسلحة، وفق ما أفاد به معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة - سبوتنيك عربي
أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة - سبوتنيك عربي
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتهم حماس بتأخير صفقة الرهائن09:30 GMT
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