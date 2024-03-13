https://sputnikarabic.ae/20240313/أكبر-10-دول-مصدرة-للأنواع-الرئيسية-من-الأسلحة-1086933551.html
أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة
أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة
سبوتنيك عربي
أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة
2024-03-13T09:53+0000
2024-03-13T09:53+0000
2024-03-13T09:53+0000
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انفوجرافيك
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أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة
أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة
أكبر 10 دول مصدرة للأنواع الرئيسية من الأسلحة
يعرض هذا الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك"، أكبر مصدري ومستوردي الأسلحة، وفق ما أفاد به معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.