https://sputnikarabic.ae/20240313/استنفار-في-الجيش-الإسرائيلي-إثر-تسلل-غواصين-من-غزة-إلى-المياه-الإسرائيلية-1086952341.html

استنفار في الجيش الإسرائيلي إثر تسلل غواصين من غزة إلى المياه الإسرائيلية

استنفار في الجيش الإسرائيلي إثر تسلل غواصين من غزة إلى المياه الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

رصد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شخصين يشتبه في أنهما من مقاتلي حركة "حماس" الفلسطينية، وهما يحاولان التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية عبر البحر. 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T15:41+0000

2024-03-13T15:41+0000

2024-03-13T15:41+0000

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن هناك اشتباها بتسلل غواصين من قطاع غزة إلى منطقة "زيكيم" المحاذية للقطاع.وأشارت إلى أنه "تم رصد المشتبه بهما في البحر قبالة الشواطئ الشمالية لقطاع غزة، أثناء اقترابهما من المياه البحرية الإسرائيلية باتجاه شاطئ زيكيم".فيما أضافت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم رصدهما وهما يغطسان في الماء، موضحة أنه تم إطلاق طلقات تحذيرية عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي لإبعادهما من المنطقة.وكشفت أن المشتبه بهما كانا يرتديان ملابس الغطس، وانتهك الاثنان التعليمات الأمنية في المجال البحري شمالي قطاع غزة.وحسب التقارير، فإنه لم يُعرف بعد ما إذا كانا مسلحين، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا حدثا أمنيا.كما أكدت أن الحادث حاليا قيد التحقيق.ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، في الأيام الأولى للحرب، وتحديدا في 10 أكتوبر/تشرين الأول، قتل الجيش الإسرائيلي 4 من مقاتلي حماس الذين حاولوا التسلل إلى جنوب إسرائيل من شاطئ زيكيم.وبعد ذلك بأسبوعين تقريبا، قُتل 10 عناصر آخرون قبالة شواطئ زيكيم بعد محاولتهم التسلل إلى إسرائيل، حيث قامت القوات البحرية والجوية بالتصدي لهم ومنعهم من الوصول إلى الشاطئ.

https://sputnikarabic.ae/20240313/الاتحاد-الأوروبي-المجاعة-في-غزة-تستخدم-كسلاح-حرب-1086934483.html

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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار