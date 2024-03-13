https://sputnikarabic.ae/20240313/الرئيس-الروسي-مستعدون-لحرب-نووية-من-الناحية-العسكرية-والفنية-1086921433.html
الرئيس الروسي: مستعدون لحرب نووية من الناحية العسكرية والفنية
الرئيس الروسي: مستعدون لحرب نووية من الناحية العسكرية والفنية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة من وجهة النظر العسكرية والفنية، مستعدة لحرب نووية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى الصدام... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T02:36+0000
2024-03-13T02:36+0000
2024-03-13T02:44+0000
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أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة حصرية على قناة "روسيا 1" ووكالة "سبوتنيك" مع المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية ومقدم برنامج "أخبار الأسبوع" ديمتري كيسيليوف: "من وجهة نظر عسكرية تقنية، نحن بالطبع مستعدون. إنهم معنا باستمرار، في حالة استعداد قتالي دائم"، وذلك ردًا على سؤال مدى استعداد روسيا لحرب نووية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن المسؤولين الأمريكيين أعلنوا أنهم لن يرسلوا قوات أمريكية إلى أوكرانيا، مشددًا على أن الدول تدرك أن روسيا ستعتبر مثل هذه الخطوة، مثل نشر القوات الأميركية على الأراضي الروسية، بمثابة تدخل.وأضاف: "قلت إن (الرئيس الأمريكي جو) بايدن شخص يمثل المدرسة السياسية التقليدية، وهذا مؤكد، وهناك إلى جانب بايدن وغيره، ما يكفي من المتخصصين في مجال العلاقات الروسية الأمريكية"، لافتًا إلى أن "ضبط النفس استراتيجي ولا أعتقد أن كل شيء هنا يسير بسرعة كبيرة، لكننا مستعدون لذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240312/مقابلة-حصرية-للمدير-العام-لوكالة-روسيا-سيغودنيا-مع-الرئيس-بوتين-1086917900.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الرئيس الروسي: مستعدون لحرب نووية من الناحية العسكرية والفنية
02:36 GMT 13.03.2024 (تم التحديث: 02:44 GMT 13.03.2024)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة من وجهة النظر العسكرية والفنية، مستعدة لحرب نووية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى الصدام المباشر.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوتين في مقابلة حصرية على قناة "روسيا 1" ووكالة "سبوتنيك" مع المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية ومقدم برنامج "أخبار الأسبوع" ديمتري كيسيليوف: "من وجهة نظر عسكرية تقنية، نحن بالطبع مستعدون. إنهم معنا باستمرار، في حالة استعداد قتالي دائم"، وذلك ردًا على سؤال مدى استعداد روسيا لحرب نووية".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن المسؤولين الأمريكيين أعلنوا أنهم لن يرسلوا قوات أمريكية إلى أوكرانيا، مشددًا على أن الدول تدرك أن روسيا ستعتبر مثل هذه الخطوة، مثل نشر القوات الأميركية على الأراضي الروسية، بمثابة تدخل.
وأضاف: "قلت إن (الرئيس الأمريكي جو) بايدن شخص يمثل المدرسة السياسية التقليدية، وهذا مؤكد، وهناك إلى جانب بايدن وغيره، ما يكفي من المتخصصين في مجال العلاقات الروسية الأمريكية"، لافتًا إلى أن "ضبط النفس استراتيجي ولا أعتقد أن كل شيء هنا يسير بسرعة كبيرة، لكننا مستعدون لذلك".