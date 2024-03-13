https://sputnikarabic.ae/20240313/الرئيس-بوتين-القوات-الروسية-اتخذت-المبادرة-الكاملة-على-خط-التماس-1086922947.html

الرئيس بوتين: القوات الروسية اتخذت المبادرة الكاملة على خط التماس

الرئيس بوتين: القوات الروسية اتخذت المبادرة الكاملة على خط التماس

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع الصحفي ديمتري كيسيليوف، بأن المبادرة في منطقة العملية العسكرية انتقلت بالكامل إلى القوات... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T05:12+0000

2024-03-13T05:12+0000

2024-03-13T05:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بوتين: "الآن انتقلت المبادرة (على خط المواجهة) بالكامل إلى قواتنا المسلحة، الجميع يعرف ذلك، الجميع يدركه".وأضاف: "لكن مع ذلك، فإن الهدف الرئيسي، الذي لا شك لدي فيه هو إن لم يكن لتعطيل الانتخابات الرئاسية في روسيا، فعلى الأقل منع العملية الطبيعية للتعبير عن إرادة المواطنين بطريقة أو بأخرى، أولًا، أما الثاني فهو التأثير الإعلامي، الذي سبق أن ذكرته".ومضى الرئيس الروسي، بالقول: "روسيا ليست على مفترق طرق، إنها تسير على الطريق الاستراتيجي لتنميتها ولن تبتعد عن طريقها".وأشار بوتين إلى كيفية تقليل خسائر القوات الروسية في العملية العسكرية، قائلا: "السؤال واضح وعادل، لكن الإجابة بسيطة أيضًا، من الضروري زيادة الأسلحة، عدد الأسلحة وقوتها، زيادة فعالية القوات والوسائل المستخدمة، الطيران التكتيكي والعسكري، وحتى الاستراتيجي، وهذا يعني وبالطبع في تلك العناصر المقبولة للصراعات المسلحة من هذا النوع".وأردف بالقول إن التنمية تسير الآن في هذا الاتجاه، ومضى، قائلا: "نعم، هذا ما يحدث. هذا هو الجواب على سؤالك، كلما كانت وسائل التدمير أقوى وأكثر، كلما قلت الخسائر".

https://sputnikarabic.ae/20240313/الرئيس-الروسي-مستعدون-لحرب-نووية-من-الناحية-العسكرية-والفنية-1086921433.html

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