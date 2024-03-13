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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240313/الرئيس-بوتين-القوات-الروسية-اتخذت-المبادرة-الكاملة-على-خط-التماس-1086922947.html
الرئيس بوتين: القوات الروسية اتخذت المبادرة الكاملة على خط التماس
الرئيس بوتين: القوات الروسية اتخذت المبادرة الكاملة على خط التماس
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع الصحفي ديمتري كيسيليوف، بأن المبادرة في منطقة العملية العسكرية انتقلت بالكامل إلى القوات... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T05:12+0000
2024-03-13T05:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوتين: "الآن انتقلت المبادرة (على خط المواجهة) بالكامل إلى قواتنا المسلحة، الجميع يعرف ذلك، الجميع يدركه".وأضاف: "لكن مع ذلك، فإن الهدف الرئيسي، الذي لا شك لدي فيه هو إن لم يكن لتعطيل الانتخابات الرئاسية في روسيا، فعلى الأقل منع العملية الطبيعية للتعبير عن إرادة المواطنين بطريقة أو بأخرى، أولًا، أما الثاني فهو التأثير الإعلامي، الذي سبق أن ذكرته".ومضى الرئيس الروسي، بالقول: "روسيا ليست على مفترق طرق، إنها تسير على الطريق الاستراتيجي لتنميتها ولن تبتعد عن طريقها".وأشار بوتين إلى كيفية تقليل خسائر القوات الروسية في العملية العسكرية، قائلا: "السؤال واضح وعادل، لكن الإجابة بسيطة أيضًا، من الضروري زيادة الأسلحة، عدد الأسلحة وقوتها، زيادة فعالية القوات والوسائل المستخدمة، الطيران التكتيكي والعسكري، وحتى الاستراتيجي، وهذا يعني وبالطبع في تلك العناصر المقبولة للصراعات المسلحة من هذا النوع".وأردف بالقول إن التنمية تسير الآن في هذا الاتجاه، ومضى، قائلا: "نعم، هذا ما يحدث. هذا هو الجواب على سؤالك، كلما كانت وسائل التدمير أقوى وأكثر، كلما قلت الخسائر".
https://sputnikarabic.ae/20240313/الرئيس-الروسي-مستعدون-لحرب-نووية-من-الناحية-العسكرية-والفنية-1086921433.html
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روسيا, العالم

الرئيس بوتين: القوات الروسية اتخذت المبادرة الكاملة على خط التماس

05:12 GMT 13.03.2024 (تم التحديث: 05:32 GMT 13.03.2024)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارتهما إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارتهما إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع الصحفي ديمتري كيسيليوف، بأن المبادرة في منطقة العملية العسكرية انتقلت بالكامل إلى القوات الروسية.
وقال بوتين: "الآن انتقلت المبادرة (على خط المواجهة) بالكامل إلى قواتنا المسلحة، الجميع يعرف ذلك، الجميع يدركه".

وأشار الرئيس بوتين، خلال المقابلة، إلى أن محاولات كييف لمهاجمة مقاطعتي بيلغورود وكورسك، تحدث على خلفية الإخفاقات على خط المواجهة، إنهم بحاجة إلى إظهار شيء ما على الأقل.

وأضاف: "لكن مع ذلك، فإن الهدف الرئيسي، الذي لا شك لدي فيه هو إن لم يكن لتعطيل الانتخابات الرئاسية في روسيا، فعلى الأقل منع العملية الطبيعية للتعبير عن إرادة المواطنين بطريقة أو بأخرى، أولًا، أما الثاني فهو التأثير الإعلامي، الذي سبق أن ذكرته".

وتابع الرئيس الروسي: "أما الأمر الثالث، فهو الحصول على فرصة ما أو حجة ما أو ورقة رابحة في عملية تفاوض مستقبلية محتملة. حسنًا، سنعطيكم هذا وتعطونا هذا. لقد أخبرتك أن الأشخاص الذين يسترشدون بمبادئ الشابع والمخمور، وأنفهم في مادة معروفة، يسهل التحدث معهم، لأنك تستطيع أن تحسب ما سيفعلونه، وهذا ما سيحاولون فعله في بعض المجالات الأخرى أيضًا، لكننا نرى ذلك".

ومضى الرئيس الروسي، بالقول: "روسيا ليست على مفترق طرق، إنها تسير على الطريق الاستراتيجي لتنميتها ولن تبتعد عن طريقها".
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وأشار بوتين إلى كيفية تقليل خسائر القوات الروسية في العملية العسكرية، قائلا: "السؤال واضح وعادل، لكن الإجابة بسيطة أيضًا، من الضروري زيادة الأسلحة، عدد الأسلحة وقوتها، زيادة فعالية القوات والوسائل المستخدمة، الطيران التكتيكي والعسكري، وحتى الاستراتيجي، وهذا يعني وبالطبع في تلك العناصر المقبولة للصراعات المسلحة من هذا النوع".

وأضاف: "نحن نتحدث أيضًا عن الأسلحة الأرضية، بما في ذلك الأسلحة العالية الدقة والمدفعية والمركبات المدرعة، نحن نتطور، دون أي مبالغة".

وأردف بالقول إن التنمية تسير الآن في هذا الاتجاه، ومضى، قائلا: "نعم، هذا ما يحدث. هذا هو الجواب على سؤالك، كلما كانت وسائل التدمير أقوى وأكثر، كلما قلت الخسائر".
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