https://sputnikarabic.ae/20240313/الفصائل-الفلسطينية-في-غزة-لا-اتفاق-ولا-صفقات-تبادل-مع-إسرائيل-إلا-بوقف-شامل-للعدوان-1086935634.html

الفصائل الفلسطينية في غزة: لا اتفاق ولا صفقات تبادل مع إسرائيل إلا بوقف شامل للعدوان

الفصائل الفلسطينية في غزة: لا اتفاق ولا صفقات تبادل مع إسرائيل إلا بوقف شامل للعدوان

سبوتنيك عربي

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، موقفها الموحد بأنه "لا اتفاق أو صفقات تبادل للأسرى مع إسرائيل إلا بوقف شامل لإطلاق النار". 13.03.2024, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الفصائل الفلسطينية في غزة، في بيان، نقلته قناة "الأقصى" الفلسطينية: "نؤكد على موقفنا الوطني الموحد بأنه لا اتفاق ولا صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على شعبنا الفلسطيني".وأضاف البيان أن "إدارة الشأن الفلسطيني بما فيه قطاع غزة هو شأن وطني فلسطيني داخلي ولن نسمح للاحتلال وداعميه التدخل أو فرض الوصاية على شعبنا بأي شكل من الأشكال".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وشنّ مقاتلون من حركة حماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 31 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

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