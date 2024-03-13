https://sputnikarabic.ae/20240313/القوات-الروسية-تتخذ-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محور-دونيتسك-1086937006.html
القوات الروسية تتخذ مواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك
القوات الروسية تتخذ مواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك اتخذت مواقع أكثر فائدة. 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T11:58+0000
2024-03-13T11:58+0000
2024-03-13T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1a/1086409082_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2b1e6f2cea3b3da6790134131fe566ed.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت القوات الروسية، التي تقوم بعمليات قتالية نشطة، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما دمرت تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية 241 في مناطق كراسنوي وكليششيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه خسرت منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "AS-90 Braveheart " بريطانية الصنع، ومدفع من طراز "دي-20"، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوذديكا"، ومستودع للذخيرة".وقال بيان الدفاع: "فقد العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا ومركبتين ومدفع أمريكي الصنع من طراز "أم777" ومدفع طراز "أكاتسيا" ومدفع "غفوزديكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240313/سو-34-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمركز-قيادة-أوكراني-بقنبلة-فاب-500-الموجهة-فيديو-1086929013.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1a/1086409082_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_302e37e8bd2c88e125e7b5264dc1031e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تتخذ مواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك اتخذت مواقع أكثر فائدة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت القوات الروسية، التي تقوم بعمليات قتالية نشطة، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما دمرت تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية 241 في مناطق كراسنوي وكليششيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 245 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس سيارات ومركبة قتالية من نظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا-10".
وأشار البيان إلى أن "القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه خسرت منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "AS-90 Braveheart " بريطانية الصنع، ومدفع من طراز "دي-20"، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوذديكا"، ومستودع للذخيرة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "القوات الروسية في محور أفدييفكا حسّنت الوضع على طول خط المواجهة وصدّت 12 هجومًا للقوات الاوكرانية"، مشيرةً إلى أن "القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 460 جنديًا ودبابة وثلاث مركبات للقيادة والأركان و17 مركبة، ومدفع من طراز "إم777" ومدفع "ميستا-بي" ومدفع "إم119" أمريكي الصنع".
وقال بيان الدفاع: "فقد العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا ومركبتين ومدفع أمريكي الصنع من طراز "أم777" ومدفع طراز "أكاتسيا" ومدفع "غفوزديكا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.