https://sputnikarabic.ae/20240313/القوات-الروسية-تتخذ-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محور-دونيتسك-1086937006.html

القوات الروسية تتخذ مواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك

القوات الروسية تتخذ مواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك اتخذت مواقع أكثر فائدة. 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T11:58+0000

2024-03-13T11:58+0000

2024-03-13T11:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت القوات الروسية، التي تقوم بعمليات قتالية نشطة، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما دمرت تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية 241 في مناطق كراسنوي وكليششيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه خسرت منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "AS-90 Braveheart " بريطانية الصنع، ومدفع من طراز "دي-20"، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوذديكا"، ومستودع للذخيرة".وقال بيان الدفاع: "فقد العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا ومركبتين ومدفع أمريكي الصنع من طراز "أم777" ومدفع طراز "أكاتسيا" ومدفع "غفوزديكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240313/سو-34-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمركز-قيادة-أوكراني-بقنبلة-فاب-500-الموجهة-فيديو-1086929013.html

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