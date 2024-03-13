https://sputnikarabic.ae/20240313/القوات-الروسية-تدمر-مروحيتين-مي-8-أوكرانيتين-ونظام-باتريوت-أمريكيا-1086936529.html
القوات الروسية تدمر مروحيتين "مي-8" أوكرانيتين ونظام "باتريوت" أمريكيا
القوات الروسية تدمر مروحيتين "مي-8" أوكرانيتين ونظام "باتريوت" أمريكيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مروحيتين "مي-8" أوكرانيتين، ونظام "باتريوت" أمريكيا ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T11:36+0000
2024-03-13T11:36+0000
2024-03-13T12:00+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية طائرتين هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وورشة لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية في منطقة بالاكليا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان أن القوات الروسية دمرت نظام "باتريوت" الأمريكي المضاد للطائرات في موقع إطلاق نار في مقاطعة خاركوف، وكذلك استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة.وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 136 مركبة جوية دون طيار أوكرانية، و4 صواريخ "هيمارس"، و6 صواريخ "غراد"، و3 قنابل من طراز "هامر" فرنسية الصنع.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 250 جنديا، و7 دبابات، و7 مركبات قتال مشاة "برادلي"، وناقلات جند مدرعة، و4 سيارات، ومدافع هاوتزر "إم 777" ومدفعين "دي 20"، ومدفع هاوتزر "دي 30"، ومدفع "غفوزديكا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
القوات الروسية تدمر مروحيتين "مي-8" أوكرانيتين ونظام "باتريوت" أمريكيا
11:36 GMT 13.03.2024 (تم التحديث: 12:00 GMT 13.03.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مروحيتين "مي-8" أوكرانيتين، ونظام "باتريوت" أمريكيا ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية طائرتين هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وورشة لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية في منطقة بالاكليا في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان أن القوات الروسية دمرت نظام "باتريوت" الأمريكي المضاد للطائرات في موقع إطلاق نار في مقاطعة خاركوف، وكذلك استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة.
وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 136 مركبة جوية دون طيار أوكرانية، و4 صواريخ "هيمارس"، و6 صواريخ "غراد"، و3 قنابل من طراز "هامر" فرنسية الصنع.
وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وصدت هجوما مضادا للقوات الأوكرانية في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 250 جنديا، و7 دبابات، و7 مركبات قتال مشاة "برادلي"، وناقلات جند مدرعة، و4 سيارات، ومدافع هاوتزر "إم 777" ومدفعين "دي 20"، ومدفع هاوتزر "دي 30"، ومدفع "غفوزديكا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.