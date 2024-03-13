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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240313/المدفعية-الروسية-تدمر-في-وقت-واحد-3-مدافع-أوكرانية-فيديو-1086935274.html
القوات الروسية تدمر في وقت واحد 3 مدافع أوكرانية... فيديو
القوات الروسية تدمر في وقت واحد 3 مدافع أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
دمرت القوات الروسية 3 مدافع ذاتية الدفع مجنزرة من طراز"غفوزديكا" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول بدء إطلاق النار، في موقع واحد. 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T10:55+0000
2024-03-13T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تقوم القوات المسلة الأوكرانية عادة بتفريق وتمويه مدافعها الذاتية الدفع ومدافع الهاوتزر قبل استخدامها. ومع ذلك، بعد أن تفاقم الوضع على الجبهة بشكل حاد بالنسبة لتشكيلات قوات نظام كييف المسلحة، فإنها تستخدم هذه المعدات دون أي استعداد تقريبًا، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى خسائر كبيرة. لذلك، يتم تلقي معلومات كل يوم من خط الاتصال القتالي حول تدمير مدافع تابعة لقوات نظام كييف، بمختلف الأنواع.وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لمركبات أوكرانية مدمرة اكتشفها جنود روس، بالقرب من إحدى الغابات، حيث تعرض مدفع "غفوزديكا" لأضرار جسيمة واحترق من الداخل. وبعد ذلك، لا يصبح هذا المدفع المدمر صالحا حتى لقطع الغيار.وفي الوقت ذاته، يقوم الجيش الروسي أيضًا بتدمير الأسلحة الذاتية الدفع الغربية الصنع، بما في ذلك تلك التي تم تطويرها في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر في وقت واحد 3 مدافع أوكرانية... فيديو

10:55 GMT 13.03.2024 (تم التحديث: 10:56 GMT 13.03.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankovوحدة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" خلال التدريبات التكتيكية في بريموري
وحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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دمرت القوات الروسية 3 مدافع ذاتية الدفع مجنزرة من طراز"غفوزديكا" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول بدء إطلاق النار، في موقع واحد.
تقوم القوات المسلة الأوكرانية عادة بتفريق وتمويه مدافعها الذاتية الدفع ومدافع الهاوتزر قبل استخدامها. ومع ذلك، بعد أن تفاقم الوضع على الجبهة بشكل حاد بالنسبة لتشكيلات قوات نظام كييف المسلحة، فإنها تستخدم هذه المعدات دون أي استعداد تقريبًا، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى خسائر كبيرة. لذلك، يتم تلقي معلومات كل يوم من خط الاتصال القتالي حول تدمير مدافع تابعة لقوات نظام كييف، بمختلف الأنواع.
وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لمركبات أوكرانية مدمرة اكتشفها جنود روس، بالقرب من إحدى الغابات، حيث تعرض مدفع "غفوزديكا" لأضرار جسيمة واحترق من الداخل. وبعد ذلك، لا يصبح هذا المدفع المدمر صالحا حتى لقطع الغيار.
وفي الوقت ذاته، يقوم الجيش الروسي أيضًا بتدمير الأسلحة الذاتية الدفع الغربية الصنع، بما في ذلك تلك التي تم تطويرها في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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