بن غفير يطالب بمنح شهادة تقدير إلى شرطي إسرائيلي قتل طفلا فلسطينيا... فيديو
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliموقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، عن شرطي قتل طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط في القدس الشرقية المحتلة، أمس، معتبرًا أنه "يجب أن يحصل على مكافأة".
وقال بن غفير للصحفيين إنه وصل إلى مركز التحقيق، وبرفقته محاميان للدفاع عن الشرطي الذي تم استدعاؤه لتقديم إفادته.
הגעתי למשרדי מח"ש לגבות את הלוחם שירה במחבל שניסה לפגוע על ידי זיקוקים בלוחמי מג"ב אמש בשופעט - במשמרת שלי אני אתן גב מלא ללוחמים, לא אתן שיפקירו אותם. לוחם שעושה בדיוק את מה שמצופה ממנו - צריך לקבל צל"ש, לא חקירה במח"ש! pic.twitter.com/HltlqyAzui— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 13, 2024
وأضاف: "أنهم يحاولون تثبيط عزيمة مقاتلينا، وما كان ينبغي لهم استدعاؤه إلى هنا، الشرطي البطل فعل ما نتوقعه منه".
وتابع "سأعمل على منحه شهادة تقدير.. يجب أن يحصل على مكافأة، وليس تحقيقا".
وأظهر مقطع فيديو تم تناقله على شبكات التواصل الاجتماعي الطفل رامي الحلحولي (13 عاما) وهو يلهو بألعاب نارية مع أطفال آخرين، ثم أطلق عليه الشرطي الإسرائيلي رصاصة فقتله.
من يطفئ حقدا اسود— Myrvat (@Myrvat2) March 12, 2024
الشهيد الطفل صاحب ال 13 عشر عاماً
رامي الحلحولي
قنصه جنود الأحتلال من داخل برج عسكري على حاجز مخيم شعفاط - القدس المحتلة
للشهيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان
حسبي الله ونعم الوكيل #الاقصى #القدس #غزة_العزة pic.twitter.com/pJkMCzopZ6
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، فتح تحقيق في الحادث الذي ذكرت أنه "وقع خلال أعمال شغب عنيفة في مخيم شعفاط، تخللها إلقاء زجاجات حارقة وإطلاق ألعاب نارية بشكل مباشر باتجاه قوات الأمن".