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https://sputnikarabic.ae/20240313/بن-غفير-يطالب-بمنح-شهادة-تقدير-إلى-شرطي-إسرائيلي-قتل-طفلا-فلسطينيا-فيديو-1086940202.html
بن غفير يطالب بمنح شهادة تقدير إلى شرطي إسرائيلي قتل طفلا فلسطينيا... فيديو
بن غفير يطالب بمنح شهادة تقدير إلى شرطي إسرائيلي قتل طفلا فلسطينيا... فيديو
سبوتنيك عربي
دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، عن شرطي قتل طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط في القدس الشرقية المحتلة، أمس، معتبرًا أنه "يجب أن... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T13:13+0000
2024-03-13T13:13+0000
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وقال بن غفير للصحفيين إنه وصل إلى مركز التحقيق، وبرفقته محاميان للدفاع عن الشرطي الذي تم استدعاؤه لتقديم إفادته.وأضاف: "أنهم يحاولون تثبيط عزيمة مقاتلينا، وما كان ينبغي لهم استدعاؤه إلى هنا، الشرطي البطل فعل ما نتوقعه منه".وأظهر مقطع فيديو تم تناقله على شبكات التواصل الاجتماعي الطفل رامي الحلحولي (13 عاما) وهو يلهو بألعاب نارية مع أطفال آخرين، ثم أطلق عليه الشرطي الإسرائيلي رصاصة فقتله.وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، فتح تحقيق في الحادث الذي ذكرت أنه "وقع خلال أعمال شغب عنيفة في مخيم شعفاط، تخللها إلقاء زجاجات حارقة وإطلاق ألعاب نارية بشكل مباشر باتجاه قوات الأمن".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

بن غفير يطالب بمنح شهادة تقدير إلى شرطي إسرائيلي قتل طفلا فلسطينيا... فيديو

13:13 GMT 13.03.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliموقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023
موقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، عن شرطي قتل طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط في القدس الشرقية المحتلة، أمس، معتبرًا أنه "يجب أن يحصل على مكافأة".
وقال بن غفير للصحفيين إنه وصل إلى مركز التحقيق، وبرفقته محاميان للدفاع عن الشرطي الذي تم استدعاؤه لتقديم إفادته.
وأضاف: "أنهم يحاولون تثبيط عزيمة مقاتلينا، وما كان ينبغي لهم استدعاؤه إلى هنا، الشرطي البطل فعل ما نتوقعه منه".
وتابع "سأعمل على منحه شهادة تقدير.. يجب أن يحصل على مكافأة، وليس تحقيقا".
وأظهر مقطع فيديو تم تناقله على شبكات التواصل الاجتماعي الطفل رامي الحلحولي (13 عاما) وهو يلهو بألعاب نارية مع أطفال آخرين، ثم أطلق عليه الشرطي الإسرائيلي رصاصة فقتله.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، فتح تحقيق في الحادث الذي ذكرت أنه "وقع خلال أعمال شغب عنيفة في مخيم شعفاط، تخللها إلقاء زجاجات حارقة وإطلاق ألعاب نارية بشكل مباشر باتجاه قوات الأمن".
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