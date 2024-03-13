https://sputnikarabic.ae/20240313/بوتين-روسيا-مستعدة-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا-على-أساس-الواقع-1086922297.html

بوتين: روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا على أساس الواقع

بوتين: روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا على أساس الواقع

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن يجب أن تستند هذه المفاوضات على الواقع، وليس على بعض الرغبات... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T04:42+0000

2024-03-13T04:42+0000

2024-03-13T05:25+0000

روسيا

العالم

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وقال الرئيس بوتين، خلال مقابلة حصرية على قناة "روسيا 1" ووكالة "سبوتنيك"، مع الصحفي ديمتري كيسيليوف: "هل نحن مستعدون للتفاوض؟ نعم، نحن فقط مستعدون للمفاوضات، التي لا تكون مبنية على بعض الرغبات بعد تعاطي العقاقير النفسية، ولكن بناءً على تلك الحقائق التي تطورت، كما يقولون في مثل هذه الحالات، على الأرض".وتابع، قائلا: "نريد، وأكرر مرة أخرى، حل جميع النزاعات وهذا النزاع، هذا الصراع، بالوسائل السلمية، ونحن مستعدون لذلك. نريد هذا، ولكن يجب أن تكون هذه محادثة جادة مع ضمان الأمن للجانب الآخر".وأشار الرئيس بوتين إلى أن موسكو مهتمة فقط بأمن روسيا. وفي هذه الحالة، نحن مهتمون فقط بأمن روسيا وسننطلق من هذا.وقال الرئيس الروسي: "بعض النخب الغربية لا ترغب في وجود دولة ضخمة مثل روسيا في جوارها وتعتقد أنه سيكون من الأفضل تقسيمها إلى أجزاء".وأضاف الرئيس بوتين أن الدول الغربية كانت سعيدة بعد بدء العملية الخاصة، واعتقدت أنها ستكون قادرة على هزيمة روسيا بمساعدة العقوبات والأسلحة الغربية وأيدي القوميين الأوكرانيين.أردوغان يتوقع زيارة بوتين بعد الانتخابات المحلية التركية نهاية مارس الجاريوأشار إلى أن الغرب عجز وأدرك أن هزيمة روسيا مستحيلة. اعتمدوا على قوة الولايات المتحدة الجبارة، وواجهوا العجز أمام وحدة الشعب الروسي، وأمام الأسس الأساسية للنظام المالي والاقتصادي الروسي، واستقراره وأمام القدرات المتنامية للقوات المسلحة الروسية.بوتين: سلاح روسيا الأهم يتمثل بوحدة المجتمع وموقفه تجاه الوطن

https://sputnikarabic.ae/20240313/الرئيس-الروسي-مستعدون-لحرب-نووية-من-الناحية-العسكرية-والفنية-1086921433.html

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