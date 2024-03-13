https://sputnikarabic.ae/20240313/روسيا-تعلق-على-دعوة-البابا-فرنسيس-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1086948975.html

روسيا تعلق على دعوة البابا فرنسيس لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

روسيا تعلق على دعوة البابا فرنسيس لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دعوة البابا فرانسيس للمفاوضات ووقف إطلاق النار في أوكرانيا، هي موقف مهم وجاء في الوقت المناسب،... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T14:31+0000

2024-03-13T14:31+0000

2024-03-13T14:31+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "هذا موقف مهم حقًا، وفي رأيي، موقف أساسي بشكل عام يتناسب مع الفصل التاريخي الضروري. ليس من المستغرب أن الدعوة الأخيرة من البابا على خلفية محاولات تشكيل تحالف مناهض لروسيا من دول الغرب المستعدة، كما يقولون، لإرسال قوات إلى أوكرانيا، تسببت في رد فعل عنيف وحشي. لقد عبر البابا فقط عما كان واضحا منذ البداية للعديد من الأشخاص الذين يفكرون بواقعية".وأشارت زاخاروفا إلى أن الجانب الروسي استمع مرارا وتكرارا إلى تصريحات من الفاتيكان حول استعداده للمشاركة في جهود الوساطة لصالح وقف مبكر للأعمال القتالية وحل سلمي للصراع في أوكرانيا، وتأمل أن يستمع المجتمع الدولي أخيرا إلى هذا الموقف.وكان البابا فرنسيس قد قال في مقابلة تلفزيونية مع إذاعة "RSI" السويسرية، في وقت سابق، إنه "في الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض".

https://sputnikarabic.ae/20240313/لحظة-تدمير-سرب-مروحيات-أوكرانية-بصواريخ-روسية-خلال-تزودها-بالسلاح-والوقود-فيديو--1086939382.html

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