https://sputnikarabic.ae/20240313/سو-34-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمركز-قيادة-أوكراني-بقنبلة-فاب-500-الموجهة-فيديو-1086929013.html
"سو-34" الروسية توجه ضربة مباشرة لمركز قيادة أوكراني بقنبلة "فاب-500" الموجهة... فيديو
"سو-34" الروسية توجه ضربة مباشرة لمركز قيادة أوكراني بقنبلة "فاب-500" الموجهة... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، بشن ضربة مباشرة على مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية. 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T08:00+0000
2024-03-13T08:00+0000
2024-03-13T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102294/24/1022942415_0:59:2200:1297_1920x0_80_0_0_08ef4137fbed952e170281d07c43135d.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "شن طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، ضربة على مركز قيادة للعدو والقوة البشرية التابعة له، بواسطة قنابل غير موجهة من طراز "فاب-500"، على محور جنوب دونيتسك".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"سو-34" الروسية توجه ضربة مباشرة لمركز قيادة أوكراني بقنبلة "فاب-500" الموجهة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، بشن ضربة مباشرة على مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "شن طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، ضربة على مركز قيادة للعدو والقوة البشرية التابعة له، بواسطة قنابل غير موجهة من طراز "فاب-500"، على محور جنوب دونيتسك".
وأضافت الدفاع الروسية: "تم تنفيذ الضربة بقنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة. وبعد تلقي معلومات عن تدمير الأهداف، عادت المقاتلة إلى مطار الذي أقلعت منه".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.