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بث مباشر لمقابلة بوتين مع المدير العام لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240313/سو-34-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمركز-قيادة-أوكراني-بقنبلة-فاب-500-الموجهة-فيديو-1086929013.html
"سو-34" الروسية توجه ضربة مباشرة لمركز قيادة أوكراني بقنبلة "فاب-500" الموجهة... فيديو
"سو-34" الروسية توجه ضربة مباشرة لمركز قيادة أوكراني بقنبلة "فاب-500" الموجهة... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، بشن ضربة مباشرة على مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية. 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T08:00+0000
2024-03-13T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "شن طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، ضربة على مركز قيادة للعدو والقوة البشرية التابعة له، بواسطة قنابل غير موجهة من طراز "فاب-500"، على محور جنوب دونيتسك".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"سو-34" الروسية توجه ضربة مباشرة لمركز قيادة أوكراني بقنبلة "فاب-500" الموجهة... فيديو

08:00 GMT 13.03.2024
© Sputnik . Evgeniy Biyatovالأسلحة الروسية: المقاتلة سو - 34
الأسلحة الروسية: المقاتلة سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، بشن ضربة مباشرة على مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "شن طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، ضربة على مركز قيادة للعدو والقوة البشرية التابعة له، بواسطة قنابل غير موجهة من طراز "فاب-500"، على محور جنوب دونيتسك".

وأضافت الدفاع الروسية: "تم تنفيذ الضربة بقنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة. وبعد تلقي معلومات عن تدمير الأهداف، عادت المقاتلة إلى مطار الذي أقلعت منه".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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