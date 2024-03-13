https://sputnikarabic.ae/20240313/ضابط-سويدي-يفضح-أكاذيب-الغرب-بشأن-التهديد-الروسي-1086922768.html

ضابط سويدي يفضح أكاذيب الغرب بشأن "التهديد الروسي"

ضابط سويدي يفضح أكاذيب الغرب بشأن "التهديد الروسي"

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث السابق باسم الديمقراطيين السويديين والضابط المتقاعد روغر ريتشثوف، بأن الشعب السويدي لم يكن يريد أن تنضم البلاد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)،... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T05:58+0000

2024-03-13T05:58+0000

2024-03-13T05:58+0000

السويد

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0d/1086922595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c81810fc39aea9e1dc8d3c0b8fc721be.jpg

وقال ريتشثوف: "يتم إعطاء الناس رسالة كاذبة مفادها أننا نواجه أكبر تهديد منذ الحرب العالمية الثانية، ومن خلال إيصال هذه الرسالة بجدية، اكتسبت الطبقة الحاكمة اعتراف الشعب السويدي ودفعت بأجندتها الاحتيالية القائمة على الخداع".وأضاف في مقابلة مع "SwebbTV": "لقد بثوا كذبة على الهواء عن "الغزو الروسي الشامل" لأوكرانيا، على الرغم من أن حجم العملية الخاصة كان محدودًا جدًا في الواقع، وقد تم ذلك من أجل خلق انطباع بأن الوضع الأمني قد تدهور بشكل جذري. لقد تم دفعنا إلى الاعتقاد بأن روسيا "الإمبريالية" تهدد أوروبا بأكملها، على الرغم من عدم وجود ما يوحي بذلك".ويوم أمس الاثنين، تم رفع علم السويد في مقر الحلف في بروكسل، إيذانًا بانضمامها رسميًا إلى الحلف باعتبارها العضو 32.نائب روسي يعلق على انضمام السويد إلى حلف الناتوووفقا لبوتين، فإن الدول الغربية بدأت تدرك أن هزيمة روسيا الاستراتيجية في الصراع مع أوكرانيا أمر مستحيل، لذا يجب عليها التفكير في خطوات أخرى، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.سياسي فرنسي: الغرب لا يجري تحقيقا في تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي" لأنه المسؤول عن ذلك

https://sputnikarabic.ae/20240312/السويد-تعارض-نشر-قواعد-لحلف-الناتو-في-البلاد-1086895752.html

السويد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السويد, روسيا, العالم