https://sputnikarabic.ae/20240313/قنبلة-تحول-جيش-العدو-إلى-مثليين-إعلام-يكشف-عن-مخطط-1086947888.html

قنبلة تحول جيش العدو إلى "مثليين"... مخطط أمريكي فاز بـ"نوبل الجهلاء"

قنبلة تحول جيش العدو إلى "مثليين"... مخطط أمريكي فاز بـ"نوبل الجهلاء"

سبوتنيك عربي

كشفت صحيفة فرنسية تفاصيل غريبة عن خطة أمريكية جرى دراستها والتفكير بها في التسعينيات، من قبل مهندسين في الجيش الأمريكي الذين عملوا على تصميم قنبلة كيميائية... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T13:58+0000

2024-03-13T13:58+0000

2024-03-13T15:03+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103592/75/1035927548_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_2a66c37ee68cdbcedb9767c5ac970093.jpg

وبحسب صحيفة "لوبوان" الفرنسية، فإن "التفكير في هذا السلاح، يعود إلى عام 1994، في أوهايو، عندما تولى مختبر رايت، الذي يضم مئات المهندسين، مسؤولية تصميم وتطوير ودمج التقنيات الخاصة بالقوات الجوية الأمريكية، حيث تم تصور مشروع "قنبلة المثليين".أوضح مهندسو المختبرات أن "المثال غير السار، ولكن ليس القاتل، قد يكون منبهات قوية، خاصة إذا كانت المادة الكيميائية تسبب أيضا سلوكا مثليا". الهدف هو تطوير نوع من جرعة الحب القوية.وفي المشروع، تم اقتراح فئتين أخريين من القنابل، تهدف إحداهما إلى جذب "المخلوقات الضارة (فئران) إلى موقع العدو" وجعله غير قابل للعيش في المكان، أما الابتكار الآخر فيقدم "منتجات كيميائية تترك أثارا كبيرة على البشر ولكنها غير مميتة".وبحسب صحيفة "لوبوان" الفرنسية، فإنه بسبب هذا الابتكار، لم يفز مختبر رايت في عام 2007، سوى بجائزة إيغ نوبل التي تعتبر نقيض جائزة نوبل العادية وتعرف أيضا بجائزة "نوبل للجهلاء" أو "نوبل للحماقة العلمية" وهي تجرى سنويا في أجواء من السخرية والتهكم.

https://sputnikarabic.ae/20231224/البنتاغون-المسيرة-التي-استهدفت-ناقلة-مواد-كيميائية-قبالة-سواحل-الهند-انطلقت-من-إيران-1084400211.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم