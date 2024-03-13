https://sputnikarabic.ae/20240313/لحظة-تدمير-سرب-مروحيات-أوكرانية-بصواريخ-روسية-خلال-تزودها-بالسلاح-والوقود-فيديو--1086939382.html
لحظة تدمير سرب مروحيات أوكرانية بصواريخ روسية خلال تزودها بالسلاح والوقود... فيديو
لحظة تدمير سرب مروحيات أوكرانية بصواريخ روسية خلال تزودها بالسلاح والوقود... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد للحظة استهداف وتدمير سرب مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال محاولتها الهبوط في منطقة ميدانية في... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T12:48+0000
2024-03-13T12:48+0000
2024-03-13T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0d/1086939583_0:35:1515:887_1920x0_80_0_0_a3a0f85e2c5a42cd07df99973119b9f3.png
وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها، إن "أجهزة الاستطلاع الجوي حددت ثلاث مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، هبطت في منطقة متخفية مخصصة للهبوط الميداني بهدف التزرود بالوقود والأسلحة".وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تمت عملية الاستهداف بضربة سريعة بقذيفة عنقودية وضربات لاحقة بأسلحة عالية الدقة، حيث تم تأكيد تدمير طائرتين مروحيتين أوكرانيتين.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مروحيتين "مي-8" أوكرانيتين، ونظام "باتريوت" أمريكي تاصنع، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.صاروخ روسي يدمر مبنى لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية...فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تتخذ مواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20240313/القوات-الروسية-تدمر-مروحيتين-مي-8-أوكرانيتين-ونظام-باتريوت-أمريكيا-1086936529.html
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رصد عسكري, روسيا
لحظة تدمير سرب مروحيات أوكرانية بصواريخ روسية خلال تزودها بالسلاح والوقود... فيديو
12:48 GMT 13.03.2024 (تم التحديث: 12:57 GMT 13.03.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد للحظة استهداف وتدمير سرب مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال محاولتها الهبوط في منطقة ميدانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها، إن "أجهزة الاستطلاع الجوي حددت ثلاث مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، هبطت في منطقة متخفية مخصصة للهبوط الميداني بهدف التزرود بالوقود والأسلحة".
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تمت عملية الاستهداف بضربة سريعة بقذيفة عنقودية وضربات لاحقة بأسلحة عالية الدقة، حيث تم تأكيد تدمير طائرتين مروحيتين أوكرانيتين.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مروحيتين "مي-8" أوكرانيتين، ونظام "باتريوت" أمريكي تاصنع، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.