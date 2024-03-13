https://sputnikarabic.ae/20240313/موسكو-ترصد-محاولات-التدخل-الخارجي-في-المسار-الطبيعي-للانتخابات-الرئاسية--1086938720.html
موسكو ترصد محاولات التدخل الخارجي في المسار الطبيعي للانتخابات الرئاسية
موسكو ترصد محاولات التدخل الخارجي في المسار الطبيعي للانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تسجل محاولات جديدة للتدخل في التنظيم الطبيعي ومسار الانتخابات الرئاسية في... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T12:32+0000
2024-03-13T12:32+0000
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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إننا نرصد المزيد والمزيد من المحاولات للتدخل في التنظيم الطبيعي ومسار الانتخابات في الخارج ومن الخارج".وأضافت: "على الرغم من كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية الروسية، سيتم ضمان التصويت الكامل للمواطنين الروس الموجودين خارج البلاد".الانتخابات الرئاسية الروسية حاضرة في شوارع لبنانوفي وقت سابق، صرح سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، غينادي إسكالدوفيتش، أن منظمي الاحتجاجات بالقرب من أسوار البعثات الدبلوماسية الروسية سيتحملون المسؤولية الإدارية والجنائية الكاملة عن محاولات تعطيل الانتخابات.وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/آذار 2024. وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس.الانتخابات الرئاسية الروسية في الخارج... المواطنون الروس يدلون بأصواتهم في بوركينا فاسووشدد البيان بشكل خاص على أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بما في ذلك الأعمال التخريبية ونشر المعلومات المضللة في سياق الانتخابات والعملية العسكرية الخاصة، سيتم قمعها بشكل صارم، بما في ذلك طرد موظفي السفارة الأمريكية المتورطين بذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240307/الخارجية-الروسية-تحذر-من-محاولات-تعطيل-الانتخابات-بمراكز-الاقتراع-في-الخارج-1086763098.html
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موسكو ترصد محاولات التدخل الخارجي في المسار الطبيعي للانتخابات الرئاسية
12:32 GMT 13.03.2024 (تم التحديث: 12:48 GMT 13.03.2024)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تسجل محاولات جديدة للتدخل في التنظيم الطبيعي ومسار الانتخابات الرئاسية في روسيا، في الخارج ومنه.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إننا نرصد المزيد والمزيد من المحاولات للتدخل في التنظيم الطبيعي ومسار الانتخابات في الخارج ومن الخارج".
وأشارت إلى أن الدائرة رصدت محاولات دول غير صديقة للتأثير على الوضع داخل روسيا فيما يتعلق بالانتخابات الجارية. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لها فإن وزارة الخارجية تسجل محاولات لتعقيد فرص الروس للمشاركة في التصويت.
وأضافت: "على الرغم من كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية الروسية، سيتم ضمان التصويت الكامل للمواطنين الروس الموجودين خارج البلاد".
ووفقا لها، فإنه حتى 12 مارس/آذار 2024، كان 41894 شخصًا قد صوتوا بالفعل في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية. وأكدت أن التصويت المبكر يجري دون أي حوادث خطيرة.
وفي وقت سابق، صرح سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، غينادي إسكالدوفيتش، أن منظمي الاحتجاجات بالقرب من أسوار البعثات الدبلوماسية الروسية سيتحملون المسؤولية الإدارية والجنائية الكاملة عن محاولات تعطيل الانتخابات.
وقال إسكالدوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "بينما نقترب من الانتخابات، نتلقى تقارير من بعثاتنا الدبلوماسية حول أنواع مختلفة من "الإجراءات الاحتجاجية" التي تستعد لها "المعارضة غير النظامية" بالقرب من أسوار البعثات الدبلوماسية الروسية، وكذلك في مراكز الاقتراع".
وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/آذار 2024. وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، قيامها بإخطار السفيرة الأمريكية لدى روسيا، لين تريسي، بأن 3 منظمات غير حكومية أمريكية غير مرغوب فيها في البلاد.
وشدد البيان بشكل خاص على أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بما في ذلك الأعمال التخريبية ونشر المعلومات المضللة في سياق الانتخابات والعملية العسكرية الخاصة، سيتم قمعها بشكل صارم، بما في ذلك طرد موظفي السفارة الأمريكية المتورطين بذلك".