https://sputnikarabic.ae/20240313/نائب-أوكراني-يهاجم-زيلينسكي-بعد-رسالة-إنذار-من-الجبهة-1086930749.html
نائب أوكراني يهاجم زيلينسكي بعد رسالة إنذار من الجبهة
نائب أوكراني يهاجم زيلينسكي بعد رسالة إنذار من الجبهة
سبوتنيك عربي
صرّح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، والضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، إيغور لابين، بأن القوات الأوكرانية تتراجع إلى خط دفاع غير محصّن على... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T08:45+0000
2024-03-13T08:45+0000
2024-03-13T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال في مقابلة مع قناة "مباشر" على "يوتيوب": "لقد رسمت بالأمس الخطوط التي يجب أن ينتقلوا إليها في حال... كانت هناك... حاجة إلى ترك هذه المواقع.... هناك خندق. هناك خندق بعمق الخصر... الأرض قد انهارت وما إلى ذلك. كل هذا هو ما يسمى بخط الدفاع التالي".وأضاف: "أود أن أسمي هذا "خط دفاع زيلينسكي ... بحيث يكون لدى كل جندي في خط المواجهة فهم من المسؤول عن كل هذه العمليات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات."سو-34" الروسية توجه ضربة مباشرة لمركز قيادة أوكراني بقنبلة "فاب-500" الموجهة... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240312/المخابرات-المركزية-الأمريكية-أوكرانيا-سترضح-للمفاوضات-مع-روسيا-خلال-عام-دون-دعمنا--1086913467.html
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روسيا
نائب أوكراني يهاجم زيلينسكي بعد رسالة إنذار من الجبهة
صرّح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، والضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، إيغور لابين، بأن القوات الأوكرانية تتراجع إلى خط دفاع غير محصّن على الإطلاق بسبب خطأ الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وقال في مقابلة مع قناة "مباشر" على "يوتيوب": "لقد رسمت بالأمس الخطوط التي يجب أن ينتقلوا إليها في حال... كانت هناك... حاجة إلى ترك هذه المواقع.... هناك خندق. هناك خندق بعمق الخصر... الأرض قد انهارت وما إلى ذلك. كل هذا هو ما يسمى بخط الدفاع التالي".
وألقى لابين باللوم في حالة الدفاع المؤسفة على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي، وفقًا للسياسي، يتغاضى تمامًا عن التدمير المنهجي لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف: "أود أن أسمي هذا "خط دفاع زيلينسكي ... بحيث يكون لدى كل جندي في خط المواجهة فهم من المسؤول عن كل هذه العمليات".
وفي وقت سابق، قامت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بتحليل صور الأقمار الصناعية للدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية غرب أفدييفكا. وأشار الصحفيون إلى أن التحصينات الأوكرانية كانت "خنادق متناثرة وبدائية" ووصفوا الخطوط الدفاعية بأنها "ضعيفة بشكل مدهش".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.