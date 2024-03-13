https://sputnikarabic.ae/20240313/نائب-أوكراني-يهاجم-زيلينسكي-بعد-رسالة-إنذار-من-الجبهة-1086930749.html

نائب أوكراني يهاجم زيلينسكي بعد رسالة إنذار من الجبهة

نائب أوكراني يهاجم زيلينسكي بعد رسالة إنذار من الجبهة

سبوتنيك عربي

صرّح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، والضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، إيغور لابين، بأن القوات الأوكرانية تتراجع إلى خط دفاع غير محصّن على... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T08:45+0000

2024-03-13T08:45+0000

2024-03-13T08:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال في مقابلة مع قناة "مباشر" على "يوتيوب": "لقد رسمت بالأمس الخطوط التي يجب أن ينتقلوا إليها في حال... كانت هناك... حاجة إلى ترك هذه المواقع.... هناك خندق. هناك خندق بعمق الخصر... الأرض قد انهارت وما إلى ذلك. كل هذا هو ما يسمى بخط الدفاع التالي".وأضاف: "أود أن أسمي هذا "خط دفاع زيلينسكي ... بحيث يكون لدى كل جندي في خط المواجهة فهم من المسؤول عن كل هذه العمليات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات."سو-34" الروسية توجه ضربة مباشرة لمركز قيادة أوكراني بقنبلة "فاب-500" الموجهة... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240312/المخابرات-المركزية-الأمريكية-أوكرانيا-سترضح-للمفاوضات-مع-روسيا-خلال-عام-دون-دعمنا--1086913467.html

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