https://sputnikarabic.ae/20240314/أزمة-قائد-الفرقة-98-تحتدم-في-إسرائيل-بعد-انتقاده-القيادة-السياسية-1086973164.html

قائد "الفرقة 98" في الجيش الإسرائيلي يخضع للتحقيق بعد انتقاده "علنا" القيادة السياسية

قائد "الفرقة 98" في الجيش الإسرائيلي يخضع للتحقيق بعد انتقاده "علنا" القيادة السياسية

سبوتنيك عربي

وجّه قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، دان غولدفوس، انتقادات لاذعة إلى السياسيين الإسرائيليين، طالبًا منهم أن يكونوا "جديرين بالجيش الإسرائيلي وجنوده". 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T11:07+0000

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وحسب القناة الـ 14 الإسرائيلية، قال غولدفوس إن إسرائيل مدينة لجنودها بدين هائل أمام التضحيات التي قدموها.وأضاف: "لقد حققنا العديد من الإنجازات في ساحة المعركة، ولكن يجب أن تكونوا جديرين بنا، يجب أن تكونوا جديرين بهؤلاء الجنود الذين ضحوا بحياتهم".وتابع: "أطلب منكم أن نكون معا، متّحدين، وأن نبتعد عن التطرف، وأن نتبنى الوحدة".وواصل، قائلا: "الجيش لن يتهرب من المسؤولية، يجب عليكم إبعاد التطرف حتى لا تعود إسرائيل إلى ما قبل 7 أكتوبر".كما أشار إلى أن بلاده فشلت في مواجهة ما حدث في أكتوبر الماضي، وأنهم يطأطئون الرأس لذلك، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.وبحسب القناة، فإن غولدفوس نسّق مع قادته والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول حديثه في البيان الصحفي، لكنه في النهاية قرر إضافة أمور لم يتم الاتفاق عليها من قبل، خلافا للإجراءات.يشار إلى أن فرقة غولدفوس تقاتل في خان يونس جنوبي قطاع غزة طوال الأسبوعين الماضيين، ومن أهم مهامها هي القضاء على البنية التحتية السرية لحماس.

https://sputnikarabic.ae/20240304/الفرقة-98-الإسرائيلية-تطوق-ليلا-وبشكل-سري-أحد-أحياء-خان-يونس-1086647929.html

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