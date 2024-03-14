https://sputnikarabic.ae/20240314/إعلام-أمريكا-تحاول-استعادة-قدراتها-العسكرية-في-القطب-الشمالي-1086960411.html
إعلام: أمريكا تحاول استعادة قدراتها العسكرية في القطب الشمالي
إعلام: أمريكا تحاول استعادة قدراتها العسكرية في القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن "واشنطن تحاول استعادة قدراتها العسكرية في منطقة القطب الشمالي، وذلك استعدادا لمواجهة روسيا والصين في المنطقة". 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T05:00+0000
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العالم
رصد عسكري
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وذكر موقع "Business Insider" الأمريكي، أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتوسع النشاط العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وجد الجيش الأمريكي نفسه ضعيفا في القطب الشمالي، حيث بدأت واشنطن تفقد تأثيرها في تلك المنطقة، واليوم تتطلع إلى إعادة بناء عضلاتها في القطب الشمالي بعد مضي أكثر من 20 عاما.وتابع الموقع أنه، منذ سنوات، تعكس هذه الخطوة المخاوف المتزايدة بشأن نشاط روسيا والصين، اللتين ترغبان في توسيع نطاق وصولهما إلى القطب الشمالي.ووفقا للموقع، بدأت الولايات المتحدة في إعادة استثمار الموارد وإنشاء قوات قادرة على القتال في المناخات الباردة من أجل زيادة الوجود الذي سيكون كافيا لردع الصراعات.يذكر أن نحو 8 آلاف جندي من الفرقة الأمريكية 11 أجروا، في الآونة الأخيرة، مناورات استمرت لمدة أسبوعين في ألاسكا، بمشاركة حلفاء وشركاء دوليين للولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "إن بي سي" نيوز، نقلًا عن أحد مؤسسي شركة المعلومات والتحليلات "سترايدر إنتليجنس"، إريك ليفيسك، أن روسيا ربما تتقدم على الولايات المتحدة بعشر سنوات أو أكثر في تطوير القطب الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20240107/خبير-روسيا-تفوز-بـالسباق-العالمي-في-القطب-الشمالي-1084784566.html
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العالم, رصد عسكري
إعلام: أمريكا تحاول استعادة قدراتها العسكرية في القطب الشمالي
05:00 GMT 14.03.2024 (تم التحديث: 05:03 GMT 14.03.2024)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن "واشنطن تحاول استعادة قدراتها العسكرية في منطقة القطب الشمالي، وذلك استعدادا لمواجهة روسيا والصين في المنطقة".
وذكر موقع "Business Insider" الأمريكي، أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتوسع النشاط العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وجد الجيش الأمريكي نفسه ضعيفا في القطب الشمالي، حيث بدأت واشنطن تفقد تأثيرها في تلك المنطقة، واليوم تتطلع إلى إعادة بناء عضلاتها في القطب الشمالي بعد مضي أكثر من 20 عاما.
وتابع الموقع أنه، منذ سنوات، تعكس هذه الخطوة المخاوف المتزايدة بشأن نشاط روسيا والصين، اللتين ترغبان في توسيع نطاق وصولهما إلى القطب الشمالي.
ووفقا للموقع، بدأت الولايات المتحدة في إعادة استثمار الموارد وإنشاء قوات قادرة على القتال في المناخات الباردة من أجل زيادة الوجود الذي سيكون كافيا لردع الصراعات.
يذكر أن نحو 8 آلاف جندي من الفرقة الأمريكية 11 أجروا، في الآونة الأخيرة، مناورات استمرت لمدة أسبوعين في ألاسكا، بمشاركة حلفاء وشركاء دوليين للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "إن بي سي" نيوز، نقلًا عن أحد مؤسسي شركة المعلومات والتحليلات "سترايدر إنتليجنس"، إريك ليفيسك، أن روسيا ربما تتقدم على الولايات المتحدة بعشر سنوات أو أكثر في تطوير القطب الشمالي.