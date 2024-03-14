https://sputnikarabic.ae/20240314/البرلمان-الألماني-يرفض-مجددا-مشروع-قرار-بشأن-إرسال-صواريخ-تاوروس-إلى-أوكرانيا-1086980257.html

البرلمان الألماني يرفض مجددا مشروع قرار بشأن إرسال صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا

البرلمان الألماني يرفض مجددا مشروع قرار بشأن إرسال صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صوت البرلمان الألماني "بوندستاغ"، اليوم الخميس، للمرة الثانية ضد مشروع قرار طرحته كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في البرلمان، يطالب... 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T13:29+0000

2024-03-14T13:29+0000

2024-03-14T13:29+0000

العالم

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وقالت رئاسة البرلمان الألماني إن "495 عضوا صوتوا لصالح مشروع القرار الذي طرحته كتلة المعارضة - وصوت 190 ضده، في حين امتنع 5 عن التصويت".وكان موضوع التصويت هو تأييد أو رفض توصية لجنة السياسة الخارجية في البرلمان بعدم قبول مشروع القرار المطروح من جانب المعارضة لتزويد كييف بصواريخ "تاوروس"، حيث صوتت الأغلبية لصالح قبول توصية اللجنة.والشهر الماضي، صوت البرلمان الألماني ضد مشروع قرار لكتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المعارضة، الذي يدعو الحكومة إلى بدء تزويد كييف بصواريخ "تاوروس".فيما أعلنت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، الأسبوع الماضي، أنها ستقدم مرة أخرى مشروع قرار، بشأن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ، للتصويت عليه في "بوندستاغ".وتعد نقطة الخلاف الرئيسة بشأن توريد صواريخ "تاوروس" هي مدى هذه الصواريخ، الذي يصل إلى 500 كيلومتر، فحتى الآن، لم تزود ألمانيا كييف بأسلحة ذات خصائص مماثلة.وكانت وزارة الدفاع الألمانية أكدت، أمس الأربعاء، أن العمل جارٍ لتحديث مخزونها من صواريخ كروز جو - أرض من طراز "تاوروس"، موضحة أن عملية التحديث لا علاقة لها بالمناقشات حول إرسال صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا.ولفت كولاتز إلى أن عملية التحديث لا علاقة لها بالمناقشات الدائرة حول تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس"، أو مبادلتها مع بريطانيا.وكشفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، الثلاثاء، أن فقط نصف مخزون ألمانيا من صواريخ "تاوروس"، والبالغ عددها 600 صاروخ، جاهز للاستخدام.

https://sputnikarabic.ae/20240314/سياسية-ألمانية-إمداد-كييف-بصواريخ-توروس-يهدد-حياة-الملايين-1086975989.html

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