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https://sputnikarabic.ae/20240314/الحرس-الوطني-وقوات-روسية-يتصدون-لمحاولة-اختراق-أوكرانية-في-كورسك-1086971532.html
الحرس الوطني وقوات روسية يتصدون لمحاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة كورسك
الحرس الوطني وقوات روسية يتصدون لمحاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي أن الحرس الروسي مع الجيش وموظفي إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، تصدوا لهجوم شنته مجموعات تخريبية معادية في مقاطعة كورسك... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T10:10+0000
2024-03-14T10:12+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "تشارك وحدات من الحرس الروسي في صد هجوم شنته مجموعات تخريبية للعدو بالقرب من قرية تيوتكينو في مقاطعة كورسك. ويقاتل الحرس الروسي جنبًا إلى جنب مع أفراد عسكريين من القوات المسلحة وموظفي إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".وأبلغ حاكم المقاطعة، رومان ستاروفويت، عن محاولة تسلل مخربين، حوالي الساعة 11:45 بتوقيت موسكو.وحث السكان على البقاء يقظين وإبلاغ جهاز الأمن الفيدرالي عن الأشخاص المشبوهين والأشياء المتروكة والطائرات المسيرة.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.ويحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20240314/حاكم-كورسك-الروسية-تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-في-المقاطعة-1086959749.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الحرس الوطني وقوات روسية يتصدون لمحاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة كورسك

10:10 GMT 14.03.2024 (تم التحديث: 10:12 GMT 14.03.2024)
© Sputnik . Aleksei Sukhorukov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد الحرس الوطني الروسي
أفراد الحرس الوطني الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© Sputnik . Aleksei Sukhorukov
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي أن الحرس الروسي مع الجيش وموظفي إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، تصدوا لهجوم شنته مجموعات تخريبية معادية في مقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في البيان: "تشارك وحدات من الحرس الروسي في صد هجوم شنته مجموعات تخريبية للعدو بالقرب من قرية تيوتكينو في مقاطعة كورسك. ويقاتل الحرس الروسي جنبًا إلى جنب مع أفراد عسكريين من القوات المسلحة وموظفي إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
حاكم كورسك الروسية: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في المقاطعة
03:04 GMT
وأبلغ حاكم المقاطعة، رومان ستاروفويت، عن محاولة تسلل مخربين، حوالي الساعة 11:45 بتوقيت موسكو.
وحث السكان على البقاء يقظين وإبلاغ جهاز الأمن الفيدرالي عن الأشخاص المشبوهين والأشياء المتروكة والطائرات المسيرة.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
ويحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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