https://sputnikarabic.ae/20240314/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-نحو-6-آلاف-مرتزق-أجنبي-خلال-عامين-1086981523.html

الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 6 آلاف مرتزق أجنبي خلال عامين

الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 6 آلاف مرتزق أجنبي خلال عامين

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن ما يقرب من 6 آلاف من المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام كييف، قتلوا خلال العملية... 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T14:43+0000

2024-03-14T14:43+0000

2024-03-14T14:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها على "تلغرام"، أنه "منذ 24 فبراير/ شباط 2022، بلغ إجمالي عدد المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا 13387، وفي الوقت نفسه، تم التأكد من قتل 5962 مرتزقًا أجنبيًا حتى الآن".وأكدت الوزارة أن "عدد المسلحين الذين أتوا من بولندا 2960 وقتل 1497 مسلحا منهم، ووصل 1042 مسلحًا من جورجيا قتل 561 منهم، ومن الولايات المتحدة الأمريكية وصل 1113 وقتل 491 مسلحا، وتم القضاء على أكثر من 40% من المرتزقة الكنديين (422 من أصل 1005)، ومن بين 822 مسلحًا وصلوا من بريطانيا، قُتل 360 مسلحا".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, رصد عسكري