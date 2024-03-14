https://sputnikarabic.ae/20240314/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مرافق-البنية-التحتية-الحيوية-لمحطة-زابوروجيه-النووية-1086961638.html

القوات الأوكرانية تستهدف مرافق البنية التحتية الحيوية لمحطة زابوروجيه النووية

القوات الأوكرانية تستهدف مرافق البنية التحتية الحيوية لمحطة زابوروجيه النووية

سبوتنيك عربي

أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، النار على منشأة للبنية التحتية الحيوية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T07:54+0000

2024-03-14T07:54+0000

2024-03-14T07:54+0000

روسيا

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وتم إلقاء عبوة ناسفة على بعد خمسة أمتار من منشأة تخزين الوقود، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للمحطة على قناة "تلغرام".وكما أوضح مدير المحطة، يوري تشيرنيتشوك، فقد تم إسقاط العبوة الناسفة "على بعد خمسة أمتار من سياج منشأة تخزين الوقود".وقال مدير المحطة إن "المعدات والعاملين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لم تتضرر نتيجة القصف الأوكراني، وقام خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الموقع، وعليهم إخطار الوكالة بما حدث".وأضاف تشيرنيتشوك: "لقد زار خبراء من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع، ولحسن الحظ، لم تتضرر المعدات ولا الأفراد من هذه الضربة. اليوم أحضرنا الخبراء (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) إلى الموقع، وتمكنوا من الرؤية بأعينهم، وقاموا بتصوير موقع سقوط العبوة الناسفة. لقد طلبنا من الخبراء إخطار الوكالة بأخذ هذا الحادث بعين الاعتبار".وفي وقت سابق، أفاد رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الاشتباكات اشتدت في أقسام عدة من خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه، وتمكنت القوات الروسية من التقدم إلى الشمال الغربي من قرية رابوتينو، ودارت معارك ضارية في القرية.وإلى جانب رابوتينو، يدور القتال في قرية فيربوفوي باتجاه مالايا توكماشكا، وكذلك في قريتي زريبيانكي وبياتيخاتكي شمال شرقي مدينة فاسيليفكا، وبحسب روغوف فإن العدو يقوم بنقل وحدات من اتجاه أفدييفكا إلى هذا القسم من الجبهة.

https://sputnikarabic.ae/20240313/القوات-الروسية-تنفذ-ضربات-استباقية-وقائية-على-خط-دفاع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-قرب-زابوروجيه-1086935895.html

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