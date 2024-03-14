https://sputnikarabic.ae/20240314/القوات-الروسية-تحيد-195-جنديا-أوكرانيا-خلال-محاولتهم-اختراق-الحدود-الروسية-في-بيلغورود-1086972705.html

القوات الروسية تحيد 195 جنديا أوكرانيا خلال محاولتهم اختراق الحدود الروسية في بيلغورود

القوات الروسية تحيد 195 جنديا أوكرانيا خلال محاولتهم اختراق الحدود الروسية في بيلغورود

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من القوات الروسية، أحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، لاقتحام الأراضي الروسية في منطقة سبوداريوشينو، ما... 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T10:40+0000

2024-03-14T10:40+0000

2024-03-14T10:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان: "أحبطت الإجراءات الاستباقية للوحدات الروسية محاولة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية لتحقيق اختراق في الأراضي الحدودية لروسيا الاتحادية، في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود". وأضاف البيان: "نتيجة الضربات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد ما يصل إلى 195 عسكريًا وتدمير خمس دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات لإزالة الألغام "أور-77"، وثلاث مركبات لإزالة العوائق الهندسية".وكان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تعرض المقاطعة لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرات من دون طيار، دون وقوع إصابات.وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية، وبشكل دوري، تتعمد قصف المناطق السكنية، التي تقع على مقربة من الحدود الروسية الأوكرانية، و على وجه الخصوص في مقاطعة بيلغورود.وفي وقت سابق، وصف ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزا، هجمات القوات الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود بأنها إرهابية و مقصودة. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي أشار إلى أن واحدة من مهمات العملية العسكرية الخاصة الروسية هو القضاء على التهديدات الصادرة من الأراضي المتاخمة للمناطق الروسية، بما فيها تلك التي انضمت إلى روسيا بعد بدء العملية.فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل ذلك، في أكثر من مناسبة مأساوية للمدنيين، على الأراضي الروسية، جرّاء قصف القوات الأوكرانية، أن روسيا على عكس قوات نظام كييف، تستهدف فقط المنشآت العسكرية و البنية التحتية المرتبطة بها لدى الجانب الأوكراني.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/حزيران من العام الماضي.

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