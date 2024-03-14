https://sputnikarabic.ae/20240314/القوات-الروسية-تستولي-على-دبابة-ماردر-1أي-3-الألمانية-1086980028.html

القوات الروسية تستولي على دبابة "ماردر 1أي 3" الألمانية

القوات الروسية تستولي على دبابة "ماردر 1أي 3" الألمانية

سبوتنيك عربي

استولت القوات الروسية على مركبة المشاة القتالية "ماردر 1إي3" خلال العملية العسكرية الخاصة. 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T13:20+0000

2024-03-14T13:20+0000

2024-03-14T13:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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في السابق، كانت الغنائم هي الدبابة الأمريكية "برادلي"، والسويدية سي في90"، بالإضافة إلى إصدارات مختلفة من ناقلة الجنود المدرعة "إم113".سقطت مركبة المشاة القتالية الألمانية، في حفرة عميقة بالقرب من قرية أورلوفكا. ولم يتمكن العدو من سحبها.على الرغم من التحديث، فإن هذه التكنولوجيا المنتجة في السبعينيات تعتبر منذ فترة طويلة عفا عليها الزمن. لم تتضرر المركبة التي تم الاستيلاء عليها، من الخارج تقريبا.في المجموع، تلقت التشكيلات المسلحة لنظام كييف 100 مركبة من طراز "ماردر 1أ3"، تم تدمير أو إتلاف أكثر من 12 منها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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