عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240314/القوات-الروسية-تستولي-على-دبابة-ماردر-1أي-3-الألمانية-1086980028.html
القوات الروسية تستولي على دبابة "ماردر 1أي 3" الألمانية
القوات الروسية تستولي على دبابة "ماردر 1أي 3" الألمانية
سبوتنيك عربي
استولت القوات الروسية على مركبة المشاة القتالية "ماردر 1إي3" خلال العملية العسكرية الخاصة. 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T13:20+0000
2024-03-14T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072775758_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_73243dca8c6a57e94a35884b51628689.jpg
في السابق، كانت الغنائم هي الدبابة الأمريكية "برادلي"، والسويدية سي في90"، بالإضافة إلى إصدارات مختلفة من ناقلة الجنود المدرعة "إم113".سقطت مركبة المشاة القتالية الألمانية، في حفرة عميقة بالقرب من قرية أورلوفكا. ولم يتمكن العدو من سحبها.على الرغم من التحديث، فإن هذه التكنولوجيا المنتجة في السبعينيات تعتبر منذ فترة طويلة عفا عليها الزمن. لم تتضرر المركبة التي تم الاستيلاء عليها، من الخارج تقريبا.في المجموع، تلقت التشكيلات المسلحة لنظام كييف 100 مركبة من طراز "ماردر 1أ3"، تم تدمير أو إتلاف أكثر من 12 منها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240314/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-خيرسون-1086972867.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072775758_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_651275602eaf151151f926ab8b173d43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستولي على دبابة "ماردر 1أي 3" الألمانية

13:20 GMT 14.03.2024 (تم التحديث: 13:21 GMT 14.03.2024)
CC BY 2.0 / funky1opti / SPZ Marder beim Hessentag 2004 in Heppenheimماردر
ماردر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
CC BY 2.0 / funky1opti / SPZ Marder beim Hessentag 2004 in Heppenheim
تابعنا عبر
استولت القوات الروسية على مركبة المشاة القتالية "ماردر 1إي3" خلال العملية العسكرية الخاصة.
في السابق، كانت الغنائم هي الدبابة الأمريكية "برادلي"، والسويدية سي في90"، بالإضافة إلى إصدارات مختلفة من ناقلة الجنود المدرعة "إم113".
سقطت مركبة المشاة القتالية الألمانية، في حفرة عميقة بالقرب من قرية أورلوفكا. ولم يتمكن العدو من سحبها.
على الرغم من التحديث، فإن هذه التكنولوجيا المنتجة في السبعينيات تعتبر منذ فترة طويلة عفا عليها الزمن. لم تتضرر المركبة التي تم الاستيلاء عليها، من الخارج تقريبا.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور خيرسون
10:46 GMT
في المجموع، تلقت التشكيلات المسلحة لنظام كييف 100 مركبة من طراز "ماردر 1أ3"، تم تدمير أو إتلاف أكثر من 12 منها.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تحذير مصري بعد تأكيد نتنياهو "حتمية" دخول رفح06:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала