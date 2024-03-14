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https://sputnikarabic.ae/20240314/الكرملين-منطقة-القطب-الشمالي-تشهد-منافسة-شديدة-وموسكو-تعتبرها-استراتيجية-من-الناحية-الاقتصادية-1086971118.html
الكرملين: منطقة القطب الشمالي تشهد منافسة شديدة وموسكو تعتبرها استراتيجية من الناحية الاقتصادية
الكرملين: منطقة القطب الشمالي تشهد منافسة شديدة وموسكو تعتبرها استراتيجية من الناحية الاقتصادية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المنطقة القطبية الشمالية لا تزال منطقة منافسة شديدة، وتعتبر روسيا المنطقة استراتيجية من الناحية... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T09:47+0000
2024-03-14T09:47+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول رأي الكرملين في نية الولايات المتحدة استعادة موقعها العسكري في القطب الشمالي، وكيف يقيّم مخاطر خلق التوتر هناك، وما إذا كان مستعد لقبول مثل هذا التحدي: "هذا ليس تحديا جديدا. لسوء الحظ، كانت المنطقة القطبية الشمالية دائما ولا تزال منطقة منافسة شديدة إلى حد ما. نحن، باعتبارنا دولة في القطب الشمالي، في الواقع أكبر دولة في القطب الشمالي في العالم، بالطبع، نعتبر هذه المنطقة منطقة استراتيجية، هذا مهم بالنسبة لنا، في المقام الأول من وجهة نظر استغلالها الاقتصادي بما يتوافق مع جميع معايير وقواعد حماية البيئة".وكان موقع "بزنس إنسايدر" قد ذكر، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تحاول استعادة قدراتها العسكرية في القطب الشمالي لمواجهة روسيا والصين في المنطقة.ويشير المنشور على وجه الخصوص إلى أن واشنطن تأمل في تدريب "العضلات التي ضمرت منذ أكثر من 20 عامًا" في القطب الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20240314/إعلام-أمريكا-تحاول-استعادة-قدراتها-العسكرية-في-القطب-الشمالي-1086960411.html
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روسيا

الكرملين: منطقة القطب الشمالي تشهد منافسة شديدة وموسكو تعتبرها استراتيجية من الناحية الاقتصادية

09:47 GMT 14.03.2024
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - المناورات التكتيكية التدريب العملي لضباط قوات المشاة والساحل للأسطول الشمالي التابع لروسيا الاتحادية، في إطار تطوير العمليات القتالية في منطقة القطب الشمالي في الميدان العسكري "شاري" في منطقة مورمانسك الروسية
الجيش الروسي - المناورات التكتيكية التدريب العملي لضباط قوات المشاة والساحل للأسطول الشمالي التابع لروسيا الاتحادية، في إطار تطوير العمليات القتالية في منطقة القطب الشمالي في الميدان العسكري شاري في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© Sputnik . Pavel Lvov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المنطقة القطبية الشمالية لا تزال منطقة منافسة شديدة، وتعتبر روسيا المنطقة استراتيجية من الناحية الاقتصادية.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول رأي الكرملين في نية الولايات المتحدة استعادة موقعها العسكري في القطب الشمالي، وكيف يقيّم مخاطر خلق التوتر هناك، وما إذا كان مستعد لقبول مثل هذا التحدي: "هذا ليس تحديا جديدا. لسوء الحظ، كانت المنطقة القطبية الشمالية دائما ولا تزال منطقة منافسة شديدة إلى حد ما. نحن، باعتبارنا دولة في القطب الشمالي، في الواقع أكبر دولة في القطب الشمالي في العالم، بالطبع، نعتبر هذه المنطقة منطقة استراتيجية، هذا مهم بالنسبة لنا، في المقام الأول من وجهة نظر استغلالها الاقتصادي بما يتوافق مع جميع معايير وقواعد حماية البيئة".
عناصر من القوات الخاصة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية الشيشان خلال تدريبات في منطقة القطب الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
إعلام: أمريكا تحاول استعادة قدراتها العسكرية في القطب الشمالي
05:00 GMT
وكان موقع "بزنس إنسايدر" قد ذكر، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تحاول استعادة قدراتها العسكرية في القطب الشمالي لمواجهة روسيا والصين في المنطقة.
ويشير المنشور على وجه الخصوص إلى أن واشنطن تأمل في تدريب "العضلات التي ضمرت منذ أكثر من 20 عامًا" في القطب الشمالي.
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