https://sputnikarabic.ae/20240314/بوتين-يشارك-في-فعاليات-إطلاق-مشروع-قطار-فائق-السرعة-1086981646.html
بوتين يشارك في فعاليات إطلاق مشروع قطار فائق السرعة
بوتين يشارك في فعاليات إطلاق مشروع قطار فائق السرعة
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن جميع خطط بناء خط السكة الحديدية لقطار فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبورغ ومحطة الطاقة النووية في مقاطعة... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T14:48+0000
2024-03-14T14:48+0000
2024-03-14T14:48+0000
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073256770_0:1156:2048:2308_1920x0_80_0_0_c2133d9d9ae289ec827a796f9f33d316.jpg
وقال بوتين في حدث مخصص لهذين المشروعين: "اليوم نطلق مشروعين مهمين واسعي النطاق في وقت واحد - إنشاء وحدة الطاقة السابعة لمحطة لينينغراد للطاقة النووية، بالإضافة إلى خط سكة الحديد لقطار فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبورغ. كل واحد منهم يتطلب الكثير من الجهد والعمل الشاق".وتمنى التوفيق لكل من سيشارك في هذا العمل.وأضاف: "أنا واثق من أن جميع الخطط سيتم تنفيذها على أعلى مستوى احترافي. وأود أن أؤكد أن هذين الهدفين مهمان للغاية بالنسبة للاقتصاد والصناعة لبناء إمكاناتنا في البنية التحتية والتكنولوجية والطاقة ولتطوير المناطق وتحسين حياة الناس".كما أعلن وزير النقل الروسي، فيتالي سافيليف، اليوم الخميس، عن بدء بناء أول خط سكة حديد لقطار فائق السرعة في روسيا بين موسكو وسان بطرسبورغ.ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر فيديو، في الفعاليات المخصصة لإطلاق المشروع.وقال المدير العام للسكك الحديدية الروسية، أوليغ بيلوزيروف، بدوره إن القطار الروسي فائق السرعة يمكن بناءه بثمانية أو 16 قاطرة.
https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الطرق-الإيراني-لـسبوتنيك-مشروع-خط-سكة-الحديد-بين-إيران-وروسيا-ينتهي-خلال-عامين-1078203621.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073256770_0:964:2048:2500_1920x0_80_0_0_f9135669e37c7b89a310209ae7c14648.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يشارك في فعاليات إطلاق مشروع قطار فائق السرعة
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن جميع خطط بناء خط السكة الحديدية لقطار فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبورغ ومحطة الطاقة النووية في مقاطعة لينينغراد، سيتم تنفيذها على أعلى مستوى احترافي.
وقال بوتين في حدث مخصص لهذين المشروعين: "اليوم نطلق مشروعين مهمين واسعي النطاق في وقت واحد - إنشاء وحدة الطاقة السابعة لمحطة لينينغراد للطاقة النووية، بالإضافة إلى خط سكة الحديد لقطار فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبورغ. كل واحد منهم يتطلب الكثير من الجهد والعمل الشاق".
وتمنى التوفيق لكل من سيشارك في هذا العمل.
وأضاف: "أنا واثق من أن جميع الخطط سيتم تنفيذها على أعلى مستوى احترافي. وأود أن أؤكد أن هذين الهدفين مهمان للغاية بالنسبة للاقتصاد والصناعة لبناء إمكاناتنا في البنية التحتية والتكنولوجية والطاقة ولتطوير المناطق وتحسين حياة الناس".
كما أعلن وزير النقل الروسي، فيتالي سافيليف، اليوم الخميس، عن بدء بناء أول خط سكة حديد لقطار فائق السرعة في روسيا بين موسكو وسان بطرسبورغ.
ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر فيديو، في الفعاليات المخصصة لإطلاق المشروع.
وقال المدير العام للسكك الحديدية الروسية، أوليغ بيلوزيروف، بدوره إن القطار الروسي فائق السرعة يمكن بناءه بثمانية أو 16 قاطرة.