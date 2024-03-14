https://sputnikarabic.ae/20240314/حاكم-كورسك-الروسية-تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-في-المقاطعة-1086959749.html

حاكم كورسك الروسية: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في المقاطعة

حاكم كورسك الروسية: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في المقاطعة

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، فجر اليوم الخميس، عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في كورسك ومنطقة كورسك. 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T03:04+0000

2024-03-14T03:04+0000

2024-03-14T03:04+0000

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موسكو - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "الدفاعات الجوية تعمل في كورسك ومنطقة كورسك.. يرجى التزام الهدوء".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.

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