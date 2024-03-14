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حاكم كورسك الروسية: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في المقاطعة
حاكم كورسك الروسية: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في المقاطعة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، فجر اليوم الخميس، عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في كورسك ومنطقة كورسك. 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T03:04+0000
2024-03-14T03:04+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "الدفاعات الجوية تعمل في كورسك ومنطقة كورسك.. يرجى التزام الهدوء".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20240309/مسؤول-إجلاء-مرضى-من-مبنى-طبي-في-كورسك-بعد-سقوط-شظايا-طائرة-مسيرة-عليه-1086810825.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

حاكم كورسك الروسية: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في المقاطعة

03:04 GMT 14.03.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، فجر اليوم الخميس، عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في كورسك ومنطقة كورسك.
موسكو - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "الدفاعات الجوية تعمل في كورسك ومنطقة كورسك.. يرجى التزام الهدوء".
جندي روسي يدعم زميله الجريح ، الذي يُنقل على نقالة إلى سيارة إسعاف من مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية لإجلائه لاحقًا إلى روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
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ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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