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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240314/خبير-يكشف-عن-تقرير-استخباري-أمريكي-يتحدث-عن-تحول-هام-في-أوكرانيا-1086960574.html
خبير يكشف عن تقرير استخباري أمريكي يتحدث عن تحول هام في أوكرانيا
خبير يكشف عن تقرير استخباري أمريكي يتحدث عن تحول هام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن مدير المخابرات الأمريكية المركزية، وليام بيرنز، أعد تقريرا للكونغرس الأمريكي، يقول... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T05:43+0000
2024-03-14T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات سوسكين، خلال مقالة خاصة له نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إن "مدير وكالة المخابرات المركزية (الأمريكية) عرض تقريرا على الكونغرس، أكد فيه على أن غياب المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة سيؤدي إلى انسحاب أكبر للقوات المسلحة الأوكرانية وخسارة أوكرانيا لأراضيها".وتابع سوسكين، بالقول: "إننا نستخلص استنتاجات من تصريحات بيرنز، مفادها أن الوضع هو أن أوكرانيا من دون كل هذا الدعم الأمريكي ستكون خاسرة. أليس من الأذكى الذهاب إلى وقف إطلاق النار الآن وبدء المفاوضات؟". وبحسب سوسكين، فإن المساعدات العسكرية الأوروبية الضئيلة وحدها لن تغير مصير أوكرانيا، حيث من المؤكد أن روسيا ستخترق جبهة القوات المسلحة الأوكرانية وتدخل مقاطعتي خاركوف وأوديسا.وأكد سوسكين أن أفضل خبراء الاستخبارات في العالم يتحدثون الآن عن مثل هذه النتيجة، لافتا إلى أن "أوكرانيا ليس أمامها سوى مخرج واحد هو التوصل إلى هدنة على الفور وبدء المفاوضات".
https://sputnikarabic.ae/20240313/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-خسائر-أوكرانيا-المحتملة-في-حال-استمرار-الصراع-1086957167.html
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خبير يكشف عن تقرير استخباري أمريكي يتحدث عن تحول هام في أوكرانيا

05:43 GMT 14.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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كشف أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن مدير المخابرات الأمريكية المركزية، وليام بيرنز، أعد تقريرا للكونغرس الأمريكي، يقول فيه إن كييف ملزمة ببدء مفاوضات السلام مع روسيا.
وجاءت تصريحات سوسكين، خلال مقالة خاصة له نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إن "مدير وكالة المخابرات المركزية (الأمريكية) عرض تقريرا على الكونغرس، أكد فيه على أن غياب المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة سيؤدي إلى انسحاب أكبر للقوات المسلحة الأوكرانية وخسارة أوكرانيا لأراضيها".
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
ضابط أمريكي يكشف عن خسائر أوكرانيا المحتملة في حال استمرار الصراع
أمس, 19:44 GMT
وتابع سوسكين، بالقول: "إننا نستخلص استنتاجات من تصريحات بيرنز، مفادها أن الوضع هو أن أوكرانيا من دون كل هذا الدعم الأمريكي ستكون خاسرة. أليس من الأذكى الذهاب إلى وقف إطلاق النار الآن وبدء المفاوضات؟".
وبحسب سوسكين، فإن المساعدات العسكرية الأوروبية الضئيلة وحدها لن تغير مصير أوكرانيا، حيث من المؤكد أن روسيا ستخترق جبهة القوات المسلحة الأوكرانية وتدخل مقاطعتي خاركوف وأوديسا.
وأكد سوسكين أن أفضل خبراء الاستخبارات في العالم يتحدثون الآن عن مثل هذه النتيجة، لافتا إلى أن "أوكرانيا ليس أمامها سوى مخرج واحد هو التوصل إلى هدنة على الفور وبدء المفاوضات".
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