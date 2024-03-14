https://sputnikarabic.ae/20240314/خبير-يكشف-عن-تقرير-استخباري-أمريكي-يتحدث-عن-تحول-هام-في-أوكرانيا-1086960574.html
خبير يكشف عن تقرير استخباري أمريكي يتحدث عن تحول هام في أوكرانيا
خبير يكشف عن تقرير استخباري أمريكي يتحدث عن تحول هام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن مدير المخابرات الأمريكية المركزية، وليام بيرنز، أعد تقريرا للكونغرس الأمريكي، يقول... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T05:43+0000
2024-03-14T05:43+0000
2024-03-14T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات سوسكين، خلال مقالة خاصة له نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إن "مدير وكالة المخابرات المركزية (الأمريكية) عرض تقريرا على الكونغرس، أكد فيه على أن غياب المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة سيؤدي إلى انسحاب أكبر للقوات المسلحة الأوكرانية وخسارة أوكرانيا لأراضيها".وتابع سوسكين، بالقول: "إننا نستخلص استنتاجات من تصريحات بيرنز، مفادها أن الوضع هو أن أوكرانيا من دون كل هذا الدعم الأمريكي ستكون خاسرة. أليس من الأذكى الذهاب إلى وقف إطلاق النار الآن وبدء المفاوضات؟". وبحسب سوسكين، فإن المساعدات العسكرية الأوروبية الضئيلة وحدها لن تغير مصير أوكرانيا، حيث من المؤكد أن روسيا ستخترق جبهة القوات المسلحة الأوكرانية وتدخل مقاطعتي خاركوف وأوديسا.وأكد سوسكين أن أفضل خبراء الاستخبارات في العالم يتحدثون الآن عن مثل هذه النتيجة، لافتا إلى أن "أوكرانيا ليس أمامها سوى مخرج واحد هو التوصل إلى هدنة على الفور وبدء المفاوضات".
https://sputnikarabic.ae/20240313/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-خسائر-أوكرانيا-المحتملة-في-حال-استمرار-الصراع-1086957167.html
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العالم
خبير يكشف عن تقرير استخباري أمريكي يتحدث عن تحول هام في أوكرانيا
كشف أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن مدير المخابرات الأمريكية المركزية، وليام بيرنز، أعد تقريرا للكونغرس الأمريكي، يقول فيه إن كييف ملزمة ببدء مفاوضات السلام مع روسيا.
وجاءت تصريحات سوسكين، خلال مقالة خاصة له نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إن "مدير وكالة المخابرات المركزية (الأمريكية) عرض تقريرا على الكونغرس، أكد فيه على أن غياب المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة سيؤدي إلى انسحاب أكبر للقوات المسلحة الأوكرانية وخسارة أوكرانيا لأراضيها".
وتابع سوسكين، بالقول: "إننا نستخلص استنتاجات من تصريحات بيرنز، مفادها أن الوضع هو أن أوكرانيا من دون كل هذا الدعم الأمريكي ستكون خاسرة. أليس من الأذكى الذهاب إلى وقف إطلاق النار الآن وبدء المفاوضات؟".
وبحسب سوسكين، فإن المساعدات العسكرية الأوروبية الضئيلة وحدها لن تغير مصير أوكرانيا، حيث من المؤكد أن روسيا ستخترق جبهة القوات المسلحة الأوكرانية وتدخل مقاطعتي خاركوف وأوديسا.
وأكد سوسكين أن أفضل خبراء الاستخبارات في العالم يتحدثون الآن عن مثل هذه النتيجة، لافتا إلى أن "أوكرانيا ليس أمامها سوى مخرج واحد هو التوصل إلى هدنة على الفور وبدء المفاوضات".