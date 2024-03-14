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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240314/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-لا-أستطيع-أن-أتخيل-أن-دولتنا-مهتمة-بجعل-روسيا-عدوا--1086986603.html
رئيس الوزراء السلوفاكي: لا أستطيع أن أتخيل أن دولتنا مهتمة بجعل روسيا عدوا
رئيس الوزراء السلوفاكي: لا أستطيع أن أتخيل أن دولتنا مهتمة بجعل روسيا عدوا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الخميس، أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بصنع عدو من روسيا. 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T15:10+0000
2024-03-14T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فيكو في رسالة مصورة نشرت على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي: "لا أستطيع أن أتخيل أن سلوفاكيا دولة مهتمة بجعل روسيا عدوا".أضاف رئيس الوزراء إنه زار، اليوم الخميس، النصب التذكاري لجنود الجيش الأحمر الذي أقيم في مدينة زفولين السلوفاكية.وأضاف رئيس الوزراء: "سنحتفل في العام المقبل بالذكرى الثمانين للانتصار على الفاشية، وسيكون من الصواب أن يشارك في هذه الاحتفالات العالم أجمع، وكل دولة ساهمت بأي شكل من الأشكال في هزيمة الفاشية".وصرح فيكو، في وقت سابق، أن سلوفاكيا يجب أن تقيم علاقات طبيعية مع روسيا، كما وعد باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قال فيكو إنه يعتبر الحوار بين براتيسلافا وموسكو ضروريًا ويرفض فكرة أنه بسبب الصراع في أوكرانيا، من الضروري التظاهر بأن روسيا غير موجودة.الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 6 آلاف مرتزق أجنبي خلال عامين
https://sputnikarabic.ae/20240314/البرلمان-الألماني-يرفض-مجددا-مشروع-قرار-بشأن-إرسال-صواريخ-تاوروس-إلى-أوكرانيا-1086980257.html
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روسيا

رئيس الوزراء السلوفاكي: لا أستطيع أن أتخيل أن دولتنا مهتمة بجعل روسيا عدوا

15:10 GMT 14.03.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الخميس، أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بصنع عدو من روسيا.
وقال فيكو في رسالة مصورة نشرت على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي: "لا أستطيع أن أتخيل أن سلوفاكيا دولة مهتمة بجعل روسيا عدوا".
أضاف رئيس الوزراء إنه زار، اليوم الخميس، النصب التذكاري لجنود الجيش الأحمر الذي أقيم في مدينة زفولين السلوفاكية.
البرلمان الألماني (البوندستاغ) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
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13:29 GMT

وأعرب عن أمله في أن يتم حل الوضع في أوكرانيا من خلال مفاوضات السلام وبدء توحيد العلاقات بين الدول الفردية.

وأضاف رئيس الوزراء: "سنحتفل في العام المقبل بالذكرى الثمانين للانتصار على الفاشية، وسيكون من الصواب أن يشارك في هذه الاحتفالات العالم أجمع، وكل دولة ساهمت بأي شكل من الأشكال في هزيمة الفاشية".
وصرح فيكو، في وقت سابق، أن سلوفاكيا يجب أن تقيم علاقات طبيعية مع روسيا، كما وعد باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قال فيكو إنه يعتبر الحوار بين براتيسلافا وموسكو ضروريًا ويرفض فكرة أنه بسبب الصراع في أوكرانيا، من الضروري التظاهر بأن روسيا غير موجودة.
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 6 آلاف مرتزق أجنبي خلال عامين
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