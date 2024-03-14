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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240314/رئيس-وزراء-فرنسا-السابق-يتحدث-عن-موعد-تدخل-حلفاء-روسيا-في-أوكرانيا-1086969849.html
رئيس وزراء فرنسا السابق يتحدث عن موعد تدخل حلفاء روسيا في أوكرانيا
رئيس وزراء فرنسا السابق يتحدث عن موعد تدخل حلفاء روسيا في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق، دومينيك دو فيليبان، أنه في حال أرسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) قوات إلى أوكرانيا، فإن حلفاء روسيا سيوجهون ضربة إلى الدول... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T09:16+0000
2024-03-14T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاءت تصريحات فيليبان خلال مقابلة على قناة "LCI" التلفزيونية، قال فيها: "إذا أرسلنا قوات إلى أوكرانيا، فلا يمكننا التأكد مما إذا كانت دول أخرى ستدخل الصراع إلى جانب روسيا؟ هل سيقوم المقاتلون الأفارقة والآسيويون ودول الشرق الأوسط بمهاجمة الغرب؟ هل ستنضم لروسيا دول الجنوب العالمي التي أيضًا تريد تصفية الحسابات مع الغرب؟".وأضاف فيليبان، بالقول إن موسكو لم تُترك وحدها مع منافسيها، مشيرًا إلى أنه "لو كانت روسيا معزولة لأدرك الجميع ذلك، لكن باعتقادي أنه في الواقع الغرب بات أكثر عزلة من روسيا نفسها".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240314/خبير-يكشف-عن-تقرير-استخباري-أمريكي-يتحدث-عن-تحول-هام-في-أوكرانيا-1086960574.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

رئيس وزراء فرنسا السابق يتحدث عن موعد تدخل حلفاء روسيا في أوكرانيا

09:16 GMT 14.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق، دومينيك دو فيليبان، أنه في حال أرسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) قوات إلى أوكرانيا، فإن حلفاء روسيا سيوجهون ضربة إلى الدول الغربية.
وجاءت تصريحات فيليبان خلال مقابلة على قناة "LCI" التلفزيونية، قال فيها: "إذا أرسلنا قوات إلى أوكرانيا، فلا يمكننا التأكد مما إذا كانت دول أخرى ستدخل الصراع إلى جانب روسيا؟ هل سيقوم المقاتلون الأفارقة والآسيويون ودول الشرق الأوسط بمهاجمة الغرب؟ هل ستنضم لروسيا دول الجنوب العالمي التي أيضًا تريد تصفية الحسابات مع الغرب؟".
وأضاف فيليبان، بالقول إن موسكو لم تُترك وحدها مع منافسيها، مشيرًا إلى أنه "لو كانت روسيا معزولة لأدرك الجميع ذلك، لكن باعتقادي أنه في الواقع الغرب بات أكثر عزلة من روسيا نفسها".
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير يكشف عن تقرير استخباري أمريكي يتحدث عن تحول هام في أوكرانيا
05:43 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تحذير مصري بعد تأكيد نتنياهو "حتمية" دخول رفح06:27 GMT
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