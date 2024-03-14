https://sputnikarabic.ae/20240314/رئيس-وزراء-فرنسا-السابق-يتحدث-عن-موعد-تدخل-حلفاء-روسيا-في-أوكرانيا-1086969849.html
رئيس وزراء فرنسا السابق يتحدث عن موعد تدخل حلفاء روسيا في أوكرانيا
رئيس وزراء فرنسا السابق يتحدث عن موعد تدخل حلفاء روسيا في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق، دومينيك دو فيليبان، أنه في حال أرسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) قوات إلى أوكرانيا، فإن حلفاء روسيا سيوجهون ضربة إلى الدول... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T09:16+0000
2024-03-14T09:16+0000
2024-03-14T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086120152_0:269:2969:1939_1920x0_80_0_0_bb09ca7889983b46d7e9167570cd3fad.jpg
وجاءت تصريحات فيليبان خلال مقابلة على قناة "LCI" التلفزيونية، قال فيها: "إذا أرسلنا قوات إلى أوكرانيا، فلا يمكننا التأكد مما إذا كانت دول أخرى ستدخل الصراع إلى جانب روسيا؟ هل سيقوم المقاتلون الأفارقة والآسيويون ودول الشرق الأوسط بمهاجمة الغرب؟ هل ستنضم لروسيا دول الجنوب العالمي التي أيضًا تريد تصفية الحسابات مع الغرب؟".وأضاف فيليبان، بالقول إن موسكو لم تُترك وحدها مع منافسيها، مشيرًا إلى أنه "لو كانت روسيا معزولة لأدرك الجميع ذلك، لكن باعتقادي أنه في الواقع الغرب بات أكثر عزلة من روسيا نفسها".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240314/خبير-يكشف-عن-تقرير-استخباري-أمريكي-يتحدث-عن-تحول-هام-في-أوكرانيا-1086960574.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086120152_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79be660ad83d89bfcae2ccd23a80de6d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
رئيس وزراء فرنسا السابق يتحدث عن موعد تدخل حلفاء روسيا في أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق، دومينيك دو فيليبان، أنه في حال أرسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) قوات إلى أوكرانيا، فإن حلفاء روسيا سيوجهون ضربة إلى الدول الغربية.
وجاءت تصريحات فيليبان خلال مقابلة على قناة "LCI" التلفزيونية، قال فيها: "إذا أرسلنا قوات إلى أوكرانيا، فلا يمكننا التأكد مما إذا كانت دول أخرى ستدخل الصراع إلى جانب روسيا؟ هل سيقوم المقاتلون الأفارقة والآسيويون ودول الشرق الأوسط بمهاجمة الغرب؟ هل ستنضم لروسيا دول الجنوب العالمي التي أيضًا تريد تصفية الحسابات مع الغرب؟".
وأضاف فيليبان، بالقول إن موسكو لم تُترك وحدها مع منافسيها، مشيرًا إلى أنه "لو كانت روسيا معزولة لأدرك الجميع ذلك، لكن باعتقادي أنه في الواقع الغرب بات أكثر عزلة من روسيا نفسها".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.