https://sputnikarabic.ae/20240314/رئيس-وزراء-فرنسا-السابق-يتحدث-عن-موعد-تدخل-حلفاء-روسيا-في-أوكرانيا-1086969849.html

رئيس وزراء فرنسا السابق يتحدث عن موعد تدخل حلفاء روسيا في أوكرانيا

رئيس وزراء فرنسا السابق يتحدث عن موعد تدخل حلفاء روسيا في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق، دومينيك دو فيليبان، أنه في حال أرسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) قوات إلى أوكرانيا، فإن حلفاء روسيا سيوجهون ضربة إلى الدول... 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T09:16+0000

2024-03-14T09:16+0000

2024-03-14T09:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وجاءت تصريحات فيليبان خلال مقابلة على قناة "LCI" التلفزيونية، قال فيها: "إذا أرسلنا قوات إلى أوكرانيا، فلا يمكننا التأكد مما إذا كانت دول أخرى ستدخل الصراع إلى جانب روسيا؟ هل سيقوم المقاتلون الأفارقة والآسيويون ودول الشرق الأوسط بمهاجمة الغرب؟ هل ستنضم لروسيا دول الجنوب العالمي التي أيضًا تريد تصفية الحسابات مع الغرب؟".وأضاف فيليبان، بالقول إن موسكو لم تُترك وحدها مع منافسيها، مشيرًا إلى أنه "لو كانت روسيا معزولة لأدرك الجميع ذلك، لكن باعتقادي أنه في الواقع الغرب بات أكثر عزلة من روسيا نفسها".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240314/خبير-يكشف-عن-تقرير-استخباري-أمريكي-يتحدث-عن-تحول-هام-في-أوكرانيا-1086960574.html

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رصد عسكري