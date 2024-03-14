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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240314/سياسية-ألمانية-إمداد-كييف-بصواريخ-توروس-يهدد-حياة-الملايين-1086975989.html
سياسية ألمانية: إمداد كييف بصواريخ "تاوروس" يهدد حياة الملايين
سياسية ألمانية: إمداد كييف بصواريخ "تاوروس" يهدد حياة الملايين
سبوتنيك عربي
ذكرت السياسية الألمانية ورئيسة الحزب الألماني "من أجل العقل والعدالة"، سارة فاغنكنخت، التي تنتقد إمدادات الأسلحة لنظام كييف، أنه في حال تم تزويد أوكرانيا... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T12:23+0000
2024-03-14T13:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأكدت السياسية، خلال مناظرة، أن "حياة الملايين من الناس في ألمانيا، على المحك، ولهذا السبب من الأفضل العودة إلى السلام قبل فوات الأوان".وفي كلمتها، أدانت فاغنكنخت، حقيقة أنه في المناقشات الألمانية، تم اتهام البابا فرنسيس، الذي دعا أوكرانيا للدخول في مفاوضات السلام، بالولاء لموسكو.وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يكشف عن محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات محتملة على جسر القرم.وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن محتوى المحادثة بين الضباط الألمان يؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع الدائر حول أوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يجب أن يتحمل مسؤولية الأعمال التدميرية، التي خطط لها ونفذها إلى حد كبير.القوات الروسية تحسن مواقعها على محور خيرسون
https://sputnikarabic.ae/20240314/وسائل-إعلام-فرنسية-تتحدث-عن-مخاوف-باريس-من-ضعف-الجيش-الأوكراني-1086975590.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

سياسية ألمانية: إمداد كييف بصواريخ "تاوروس" يهدد حياة الملايين

12:23 GMT 14.03.2024 (تم التحديث: 13:43 GMT 14.03.2024)
© AP Photoصاروخ توروس أثناء تدريب قبالة الساحل الغربي في كوريا الجنوبية
صاروخ توروس أثناء تدريب قبالة الساحل الغربي في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© AP Photo
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ذكرت السياسية الألمانية ورئيسة الحزب الألماني "من أجل العقل والعدالة"، سارة فاغنكنخت، التي تنتقد إمدادات الأسلحة لنظام كييف، أنه في حال تم تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس"، فإن ألمانيا ستصبح طرفا في الصراع في نظر روسيا، لذا فإن مؤيدي هذه المبادرة يخاطرون بسلامة وحياة الملايين من السكان الألمان.
وأكدت السياسية، خلال مناظرة، أن "حياة الملايين من الناس في ألمانيا، على المحك، ولهذا السبب من الأفضل العودة إلى السلام قبل فوات الأوان".
وفي كلمتها، أدانت فاغنكنخت، حقيقة أنه في المناقشات الألمانية، تم اتهام البابا فرنسيس، الذي دعا أوكرانيا للدخول في مفاوضات السلام، بالولاء لموسكو.

وأشارت السياسية الألمانية إلى أنه "كل من يتابع هذه المناقشات يمكنه أن يطرح سؤالًا واحدًا فقط: هل جننتم جميعًا؟ إن العالم كله خارج الفقاعة السياسية الألمانية يعرف أن أوكرانيا لا تستطيع الفوز في هذا الصراع، وأنهم في أوكرانيا لم ينتصروا منذ فترة طويلة، بل يموتون فقط".

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن مخاوف باريس من "ضعف الجيش الأوكراني"
12:05 GMT
وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يكشف عن محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات محتملة على جسر القرم.
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.
وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن محتوى المحادثة بين الضباط الألمان يؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع الدائر حول أوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يجب أن يتحمل مسؤولية الأعمال التدميرية، التي خطط لها ونفذها إلى حد كبير.
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور خيرسون
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