https://sputnikarabic.ae/20240314/مراسلات-سرية-تكشف-عن-استعدادات-عسكرية-لتنظيم-انقلاب-محتمل-ضد-نظام-كييف-1086960708.html
مراسلات سرية تكشف عن استعدادات عسكرية لتنظيم انقلاب محتمل ضد نظام كييف
مراسلات سرية تكشف عن استعدادات عسكرية لتنظيم انقلاب محتمل ضد نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر روسية، صباح اليوم الخميس، بوجود حالات تذمر كبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بسبب سياسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، غير المدروسة. 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T05:52+0000
2024-03-14T05:52+0000
2024-03-14T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت المصادر الروسية نقلا عن مراسلات سرية مع عسكريين أوكرانيين، أن بعض القادة العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية يخططون للاستيلاء على البرلمان وإحداث انقلاب في أوكرانيا.وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مراسلات كشفها خبراء روس، بين عسكريين أوكرانيين يبحثون سبل الاستيلاء بشكل عاجل على البرلمان الأوكراني، من خلال استخدام القوة العسكرية (الجيش).ويضيف آخر: "عندما يتم تجنيد الموظفين وتدريب المقاتلين، ستكون الجماهير جاهزة".ويشير مشارك آخر في المراسلات إلى أنه "يجب أن يكون هناك دعم من الجيش ومن دون ذلك لن يحصل شيء، ومن الخنادق سيقول الجنود إنهم معنا، والشعب سينضم إلينا".ويسهم مشارك آخر، بالقول: "عندما يرى الناس أن الجيش يتولى القيادة سيتخذون الطرف الأقوى إلى جانب قواتنا".ونشبت توترات بين قوات الأمن الأوكرانية، على خلفية مواجهة استمرت أشهرا بين القائد العام السابق فاليري زالوجني، وزيلينسكي وحاشيته، انتهت مطلع فبراير/ شباط الماضي، بإقالة زالوجني، وتعيين ألكسندر سيرسكي.
https://sputnikarabic.ae/20191026/توقع-حدوث-انقلاب-في-أوكرانيا-1043249391.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مراسلات سرية تكشف عن استعدادات عسكرية لتنظيم انقلاب محتمل ضد نظام كييف
أفادت مصادر روسية، صباح اليوم الخميس، بوجود حالات تذمر كبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بسبب سياسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، غير المدروسة.
وذكرت المصادر الروسية نقلا عن مراسلات سرية مع عسكريين أوكرانيين، أن بعض القادة العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية يخططون للاستيلاء على البرلمان وإحداث انقلاب في أوكرانيا.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مراسلات كشفها خبراء روس، بين عسكريين أوكرانيين يبحثون سبل الاستيلاء بشكل عاجل على البرلمان الأوكراني، من خلال استخدام القوة العسكرية (الجيش).
ويقول أحد المشاركين في المراسلات: "أهم إجراء سنحتاج إليه هو الاستيلاء على البرلمان الأوكراني".
26 أكتوبر 2019, 07:20 GMT
ويضيف آخر: "عندما يتم تجنيد الموظفين وتدريب المقاتلين، ستكون الجماهير جاهزة".
ويشير مشارك آخر في المراسلات إلى أنه "يجب أن يكون هناك دعم من الجيش ومن دون ذلك لن يحصل شيء، ومن الخنادق سيقول الجنود إنهم معنا، والشعب سينضم إلينا".
ويسهم مشارك آخر، بالقول: "عندما يرى الناس أن الجيش يتولى القيادة سيتخذون الطرف الأقوى إلى جانب قواتنا".
ونشبت توترات بين قوات الأمن الأوكرانية، على خلفية مواجهة استمرت أشهرا بين القائد العام السابق فاليري زالوجني، وزيلينسكي وحاشيته، انتهت مطلع فبراير/ شباط الماضي، بإقالة زالوجني، وتعيين ألكسندر سيرسكي.