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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240314/مراسلات-سرية-تكشف-عن-استعدادات-عسكرية-لتنظيم-انقلاب-محتمل-ضد-نظام-كييف-1086960708.html
مراسلات سرية تكشف عن استعدادات عسكرية لتنظيم انقلاب محتمل ضد نظام كييف
مراسلات سرية تكشف عن استعدادات عسكرية لتنظيم انقلاب محتمل ضد نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر روسية، صباح اليوم الخميس، بوجود حالات تذمر كبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بسبب سياسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، غير المدروسة. 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T05:52+0000
2024-03-14T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت المصادر الروسية نقلا عن مراسلات سرية مع عسكريين أوكرانيين، أن بعض القادة العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية يخططون للاستيلاء على البرلمان وإحداث انقلاب في أوكرانيا.وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مراسلات كشفها خبراء روس، بين عسكريين أوكرانيين يبحثون سبل الاستيلاء بشكل عاجل على البرلمان الأوكراني، من خلال استخدام القوة العسكرية (الجيش).ويضيف آخر: "عندما يتم تجنيد الموظفين وتدريب المقاتلين، ستكون الجماهير جاهزة".ويشير مشارك آخر في المراسلات إلى أنه "يجب أن يكون هناك دعم من الجيش ومن دون ذلك لن يحصل شيء، ومن الخنادق سيقول الجنود إنهم معنا، والشعب سينضم إلينا".ويسهم مشارك آخر، بالقول: "عندما يرى الناس أن الجيش يتولى القيادة سيتخذون الطرف الأقوى إلى جانب قواتنا".ونشبت توترات بين قوات الأمن الأوكرانية، على خلفية مواجهة استمرت أشهرا بين القائد العام السابق فاليري زالوجني، وزيلينسكي وحاشيته، انتهت مطلع فبراير/ شباط الماضي، بإقالة زالوجني، وتعيين ألكسندر سيرسكي.
https://sputnikarabic.ae/20191026/توقع-حدوث-انقلاب-في-أوكرانيا-1043249391.html
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العالم
العالم

مراسلات سرية تكشف عن استعدادات عسكرية لتنظيم انقلاب محتمل ضد نظام كييف

05:52 GMT 14.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت مصادر روسية، صباح اليوم الخميس، بوجود حالات تذمر كبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بسبب سياسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، غير المدروسة.
وذكرت المصادر الروسية نقلا عن مراسلات سرية مع عسكريين أوكرانيين، أن بعض القادة العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية يخططون للاستيلاء على البرلمان وإحداث انقلاب في أوكرانيا.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مراسلات كشفها خبراء روس، بين عسكريين أوكرانيين يبحثون سبل الاستيلاء بشكل عاجل على البرلمان الأوكراني، من خلال استخدام القوة العسكرية (الجيش).
ويقول أحد المشاركين في المراسلات: "أهم إجراء سنحتاج إليه هو الاستيلاء على البرلمان الأوكراني".
كتيبة ازوف من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2019
توقع حدوث انقلاب في أوكرانيا
26 أكتوبر 2019, 07:20 GMT
ويضيف آخر: "عندما يتم تجنيد الموظفين وتدريب المقاتلين، ستكون الجماهير جاهزة".
ويشير مشارك آخر في المراسلات إلى أنه "يجب أن يكون هناك دعم من الجيش ومن دون ذلك لن يحصل شيء، ومن الخنادق سيقول الجنود إنهم معنا، والشعب سينضم إلينا".
ويسهم مشارك آخر، بالقول: "عندما يرى الناس أن الجيش يتولى القيادة سيتخذون الطرف الأقوى إلى جانب قواتنا".
ونشبت توترات بين قوات الأمن الأوكرانية، على خلفية مواجهة استمرت أشهرا بين القائد العام السابق فاليري زالوجني، وزيلينسكي وحاشيته، انتهت مطلع فبراير/ شباط الماضي، بإقالة زالوجني، وتعيين ألكسندر سيرسكي.
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