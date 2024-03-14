https://sputnikarabic.ae/20240314/مروحيات-كا-52-ومي-28-الروسية-تقصف-مقرات-أوكرانية-في-سيفيرودونيتسك-بصورايخ-إس-8--1086963092.html

مروحيات "كا-52" و"مي-28" الروسية تقصف مقرات أوكرانية في سيفيرودونيتسك بصورايخ "إس-8"

مروحيات "كا-52" و"مي-28" الروسية تقصف مقرات أوكرانية في سيفيرودونيتسك بصورايخ "إس-8"

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن المروحيات القتالية من طراز "كا 52" و"مي 28" قصفت أفرادًا ومعاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور... 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T08:15+0000

2024-03-14T08:15+0000

2024-03-14T08:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن القوات الجوفضائية الروسية دكت معاقل العدو على محور سيفيرودونيتسك، مضيفةً أنه تم تنفيذ ضربات بصواريخ الطائرات غير موجهة من طراز "إس 8".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الهجومية ضمت مروحية استطلاع وهجوم من طراز "كا 52"، ومروحية قتالية من طراز " مي 28" ومروحية "مي 8" متعددة المهام.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.لحظة تدمير سرب مروحيات أوكرانية بصواريخ روسية خلال تزودها بالسلاح والوقود... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.صاروخ روسي يدمر مبنى لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية...فيديو

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