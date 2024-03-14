https://sputnikarabic.ae/20240314/مروحيات-كا-52-ومي-28-الروسية-تقصف-مقرات-أوكرانية-في-سيفيرودونيتسك-بصورايخ-إس-8--1086963092.html
مروحيات "كا-52" و"مي-28" الروسية تقصف مقرات أوكرانية في سيفيرودونيتسك بصورايخ "إس-8"
مروحيات "كا-52" و"مي-28" الروسية تقصف مقرات أوكرانية في سيفيرودونيتسك بصورايخ "إس-8"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن المروحيات القتالية من طراز "كا 52" و"مي 28" قصفت أفرادًا ومعاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T08:15+0000
2024-03-14T08:15+0000
2024-03-14T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن القوات الجوفضائية الروسية دكت معاقل العدو على محور سيفيرودونيتسك، مضيفةً أنه تم تنفيذ ضربات بصواريخ الطائرات غير موجهة من طراز "إس 8".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الهجومية ضمت مروحية استطلاع وهجوم من طراز "كا 52"، ومروحية قتالية من طراز " مي 28" ومروحية "مي 8" متعددة المهام.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.لحظة تدمير سرب مروحيات أوكرانية بصواريخ روسية خلال تزودها بالسلاح والوقود... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.صاروخ روسي يدمر مبنى لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية...فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240314/مراسلات-سرية-تكشف-عن-استعدادات-عسكرية-لتنظيم-انقلاب-محتمل-ضد-نظام-كييف-1086960708.html
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روسيا
مروحيات "كا-52" و"مي-28" الروسية تقصف مقرات أوكرانية في سيفيرودونيتسك بصورايخ "إس-8"
08:15 GMT 14.03.2024 (تم التحديث: 08:30 GMT 14.03.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن المروحيات القتالية من طراز "كا 52" و"مي 28" قصفت أفرادًا ومعاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك بصواريخ غير موجهة من طراز "إس 8".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن القوات الجوفضائية الروسية دكت معاقل العدو على محور سيفيرودونيتسك، مضيفةً أنه تم تنفيذ ضربات بصواريخ الطائرات غير موجهة من طراز "إس 8".
ولفت البيان إلى أنه بعد ذلك أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ باستخدام صواريخ، وعادت الطائرات بسلام إلى مواقعها.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الهجومية ضمت مروحية استطلاع وهجوم من طراز "كا 52"، ومروحية قتالية من طراز " مي 28" ومروحية "مي 8" متعددة المهام.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.