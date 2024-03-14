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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240314/مروحيات-كا-52-ومي-28-الروسية-تقصف-مقرات-أوكرانية-في-سيفيرودونيتسك-بصورايخ-إس-8--1086963092.html
مروحيات "كا-52" و"مي-28" الروسية تقصف مقرات أوكرانية في سيفيرودونيتسك بصورايخ "إس-8"
مروحيات "كا-52" و"مي-28" الروسية تقصف مقرات أوكرانية في سيفيرودونيتسك بصورايخ "إس-8"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن المروحيات القتالية من طراز "كا 52" و"مي 28" قصفت أفرادًا ومعاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T08:15+0000
2024-03-14T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن القوات الجوفضائية الروسية دكت معاقل العدو على محور سيفيرودونيتسك، مضيفةً أنه تم تنفيذ ضربات بصواريخ الطائرات غير موجهة من طراز "إس 8".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الهجومية ضمت مروحية استطلاع وهجوم من طراز "كا 52"، ومروحية قتالية من طراز " مي 28" ومروحية "مي 8" متعددة المهام.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.لحظة تدمير سرب مروحيات أوكرانية بصواريخ روسية خلال تزودها بالسلاح والوقود... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.صاروخ روسي يدمر مبنى لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية...فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240314/مراسلات-سرية-تكشف-عن-استعدادات-عسكرية-لتنظيم-انقلاب-محتمل-ضد-نظام-كييف-1086960708.html
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روسيا

مروحيات "كا-52" و"مي-28" الروسية تقصف مقرات أوكرانية في سيفيرودونيتسك بصورايخ "إس-8"

08:15 GMT 14.03.2024 (تم التحديث: 08:30 GMT 14.03.2024)
© Sputnik . Evgeniy Biyatovالمروحية الروسية "كا-52"
المروحية الروسية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن المروحيات القتالية من طراز "كا 52" و"مي 28" قصفت أفرادًا ومعاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك بصواريخ غير موجهة من طراز "إس 8".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن القوات الجوفضائية الروسية دكت معاقل العدو على محور سيفيرودونيتسك، مضيفةً أنه تم تنفيذ ضربات بصواريخ الطائرات غير موجهة من طراز "إس 8".

ولفت البيان إلى أنه بعد ذلك أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ باستخدام صواريخ، وعادت الطائرات بسلام إلى مواقعها.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الهجومية ضمت مروحية استطلاع وهجوم من طراز "كا 52"، ومروحية قتالية من طراز " مي 28" ومروحية "مي 8" متعددة المهام.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مراسلات سرية تكشف عن استعدادات عسكرية لتنظيم انقلاب محتمل ضد نظام كييف
05:52 GMT

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
لحظة تدمير سرب مروحيات أوكرانية بصواريخ روسية خلال تزودها بالسلاح والوقود... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
صاروخ روسي يدمر مبنى لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية...فيديو
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Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تحذير مصري بعد تأكيد نتنياهو "حتمية" دخول رفح06:27 GMT
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