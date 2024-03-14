https://sputnikarabic.ae/20240314/مقاطعة-بيلغورود-الروسية-تتعرض-لهجوم-إرهابي-أوكراني-بواسطة-مسيرات-دون-وقوع-إصابات-1086960246.html
مقاطعة بيلغورود الروسية تتعرض لهجوم إرهابي أوكراني بواسطة مسيرات دون وقوع إصابات
مقاطعة بيلغورود الروسية تتعرض لهجوم إرهابي أوكراني بواسطة مسيرات دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، عن تعرض المقاطعة لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرات من دون طيار، دون... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T04:46+0000
2024-03-14T04:46+0000
2024-03-14T04:46+0000
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سبوتنيك. وكتب غلادكوف عبر قناته على "تلغرام": "تعرضت مدينة بيلغورود لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرات بدون طيار ولم تقع إصابات".وأشار إلى أنه نتيجة لتساقط الحطام اندلع حريق في العشب الجاف وسرعان ما أخمدته فرق الإطفاء، كما تحطمت نوافذ أحد المنازل الخاصة.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وفي حوالي الساعة 4.00 بتوقيت موسكو، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أن طائرتين أوكرانيتين من دون طيار، انفجرتا في قرية بروخوروفكا بمقاطعة بيلغورود، ولم تقع إصابات.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا، في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240310/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1086837980.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
مقاطعة بيلغورود الروسية تتعرض لهجوم إرهابي أوكراني بواسطة مسيرات دون وقوع إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، عن تعرض المقاطعة لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرات من دون طيار، دون وقوع إصابات.
سبوتنيك
. وكتب غلادكوف عبر قناته على "تلغرام": "تعرضت مدينة بيلغورود لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرات بدون طيار ولم تقع إصابات".
وأشار إلى أنه نتيجة لتساقط الحطام اندلع حريق في العشب الجاف وسرعان ما أخمدته فرق الإطفاء، كما تحطمت نوافذ أحد المنازل الخاصة.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وفي حوالي الساعة 4.00 بتوقيت موسكو، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أن طائرتين أوكرانيتين من دون طيار، انفجرتا في قرية بروخوروفكا بمقاطعة بيلغورود، ولم تقع إصابات.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا، في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.