https://sputnikarabic.ae/20240314/نتنياهو-حماس-لم-تقدم-إجابة-حقيقية-بشأن-صفقة-الرهائن-حتى-الآن-1086993952.html

نتنياهو: "حماس" لم تقدم إجابة حقيقية بشأن صفقة الرهائن حتى الآن

نتنياهو: "حماس" لم تقدم إجابة حقيقية بشأن صفقة الرهائن حتى الآن

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن حركة "حماس" الفلسطينية لم تقدم حتى الآن "إجابة حقيقية" على صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح... 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T17:45+0000

2024-03-14T17:45+0000

2024-03-14T17:45+0000

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وأضاف نتنياهو خلال اجتماعه مع ممثلي الرهائن الإسرائيليين: "لو أمكنني، سأكون سعيدًا بإخباركم أخبارًا جيدة اليوم، وحتى الآن، لم يكن هناك أي رد فعل حقيقي من "حماس"، إنهم ما زالوا يقدمون مطالب غير مقبولة، ولا يريدون المضي قدمًا، بل يريدون أيضًا تأجيج الوضع".وأضاف البيان أن "إدارة الشأن الفلسطيني بما فيه قطاع غزة هو شأن وطني فلسطيني داخلي ولن نسمح للاحتلال وداعميه التدخل أو فرض الوصاية على شعبنا بأي شكل من الأشكال".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر من 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى