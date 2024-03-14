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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240314/وسائل-إعلام-فرنسية-تتحدث-عن-مخاوف-باريس-من-ضعف-الجيش-الأوكراني-1086975590.html
وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن مخاوف باريس من "ضعف الجيش الأوكراني"
وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن مخاوف باريس من "ضعف الجيش الأوكراني"
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم الخميس، أن مسألة إرسال جنود فرنسيين محتملين إلى أوكرانيا بدأت مناقشتها في صيف عام 2023، وأن ضعف الجيش الأوكراني "يثير قلق" باريس. 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T12:05+0000
2024-03-14T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت صحيفة "موند الفرنسية" أن الحديث عن احتمال إرسال قوات بدأ قبل وقت طويل من خطاب ماكرون في 26 فبراير/شباط الفائت، وبحسب تقارير إعلامية، فإن دراسة هذه القضية بدأت في صيف 2023، بعد خطاب الرئيس في قمة غلوبسيك في براتيسلافا في الأول من يونيو/حزيران الفائت، ثم تحدث ماكرون لصالح الانضمام المبكر لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وتسريع عملية توسيع الاتحاد الأوروبي.وأضافت الصحيفة أن "باريس تشعر بالقلق إزاء ضعف الجيش الأوكراني"، وبعد لقائه مع ماكرون أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال حليفه المقرب فرانسوا بايرو إن "ماكرون قلق، وأنا أشاركه الرأي، هذه الرائحة كريهة".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقًا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".القوات الروسية تحيد 195 جنديا أوكرانيا خلال محاولتهم اختراق الحدود الروسية في بيلغورود
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روسيا, العالم

وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن مخاوف باريس من "ضعف الجيش الأوكراني"

12:05 GMT 14.03.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© ROMAN PILIPEY
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ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم الخميس، أن مسألة إرسال جنود فرنسيين محتملين إلى أوكرانيا بدأت مناقشتها في صيف عام 2023، وأن ضعف الجيش الأوكراني "يثير قلق" باريس.
وذكرت صحيفة "موند الفرنسية" أن الحديث عن احتمال إرسال قوات بدأ قبل وقت طويل من خطاب ماكرون في 26 فبراير/شباط الفائت، وبحسب تقارير إعلامية، فإن دراسة هذه القضية بدأت في صيف 2023، بعد خطاب الرئيس في قمة غلوبسيك في براتيسلافا في الأول من يونيو/حزيران الفائت، ثم تحدث ماكرون لصالح الانضمام المبكر لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وتسريع عملية توسيع الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة، فإنه "في هذا الوقت، كانت أوكرانيا وحلفاؤها يأملون في أن يسمح لهم الهجوم المضاد الوشيك بصد جزء من القوات الروسية، لكن القوات المسلحة الأوكرانية سقطت في أيدي الدفاع الروسي، وخلال هذه الفترة، أصبحت إمكانية إرسال قوات برية وهو خيار بدأت السلطات الفرنسية دراسته بمنتهى السرية، وقد ورد في مجلس الأمن في قصر الإليزيه في 12 يونيو/ حزيران 2023".
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10:29 GMT
وأضافت الصحيفة أن "باريس تشعر بالقلق إزاء ضعف الجيش الأوكراني"، وبعد لقائه مع ماكرون أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال حليفه المقرب فرانسوا بايرو إن "ماكرون قلق، وأنا أشاركه الرأي، هذه الرائحة كريهة".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقًا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به. أنت تقف أمامي الآن ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
القوات الروسية تحيد 195 جنديا أوكرانيا خلال محاولتهم اختراق الحدود الروسية في بيلغورود
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