https://sputnikarabic.ae/20240314/وسائل-إعلام-فرنسية-تتحدث-عن-مخاوف-باريس-من-ضعف-الجيش-الأوكراني-1086975590.html

وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن مخاوف باريس من "ضعف الجيش الأوكراني"

وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن مخاوف باريس من "ضعف الجيش الأوكراني"

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم الخميس، أن مسألة إرسال جنود فرنسيين محتملين إلى أوكرانيا بدأت مناقشتها في صيف عام 2023، وأن ضعف الجيش الأوكراني "يثير قلق" باريس. 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T12:05+0000

2024-03-14T12:05+0000

2024-03-14T12:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وذكرت صحيفة "موند الفرنسية" أن الحديث عن احتمال إرسال قوات بدأ قبل وقت طويل من خطاب ماكرون في 26 فبراير/شباط الفائت، وبحسب تقارير إعلامية، فإن دراسة هذه القضية بدأت في صيف 2023، بعد خطاب الرئيس في قمة غلوبسيك في براتيسلافا في الأول من يونيو/حزيران الفائت، ثم تحدث ماكرون لصالح الانضمام المبكر لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وتسريع عملية توسيع الاتحاد الأوروبي.وأضافت الصحيفة أن "باريس تشعر بالقلق إزاء ضعف الجيش الأوكراني"، وبعد لقائه مع ماكرون أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال حليفه المقرب فرانسوا بايرو إن "ماكرون قلق، وأنا أشاركه الرأي، هذه الرائحة كريهة".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقًا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".القوات الروسية تحيد 195 جنديا أوكرانيا خلال محاولتهم اختراق الحدود الروسية في بيلغورود

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