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"أنصار الله" تعلن توسيع عملياتها واستهداف سفينة إسرائيلية وبارجة أمريكية
https://sputnikarabic.ae/20240315/أنصار-الله-تعلن-توسيع-عملياتها-واستهداف-سفينة-إسرائيلية-وبارجة-أمريكية-1087017449.html
"أنصار الله" تعلن توسيع عملياتها واستهداف سفينة إسرائيلية وبارجة أمريكية
"أنصار الله" تعلن توسيع عملياتها واستهداف سفينة إسرائيلية وبارجة أمريكية
سبوتنيك عربي
نفذت حركة "أنصار الله" عملية استهداف لسفينة "باسيفيك 1" الإسرائيلية في البحر الأحمر باستخدام عدد من الصواريخ البحرية المناسبة. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T12:42+0000
2024-03-15T12:45+0000
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وجاء في بيان الحركة: "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة ( pacific 01 ) الإسرائيلية في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".وأكدت "أنصار الله" أن الطائرات المسيرة استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.
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رصد عسكري, العالم العربي
رصد عسكري, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن توسيع عملياتها واستهداف سفينة إسرائيلية وبارجة أمريكية

12:42 GMT 15.03.2024 (تم التحديث: 12:45 GMT 15.03.2024)
© AFP 2023 / HO / US NAVY / AFP McCampbell
 McCampbell - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© AFP 2023 / HO / US NAVY / AFP
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نفذت حركة "أنصار الله" عملية استهداف لسفينة "باسيفيك 1" الإسرائيلية في البحر الأحمر باستخدام عدد من الصواريخ البحرية المناسبة.
وجاء في بيان الحركة: "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة ( pacific 01 ) الإسرائيلية في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".
وأكدت "أنصار الله" أن الطائرات المسيرة استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.
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