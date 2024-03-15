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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240315/اعتراض-وتدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-وصاروخي-غراد-فوق-بيلغورود-وكالوغا-1087000717.html
اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخي "غراد" فوق بيلغورود وكالوغا
اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخي "غراد" فوق بيلغورود وكالوغا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخين من طراز "غراد" فوق منطقتي بيلغورود وكالوغا. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T04:52+0000
2024-03-15T05:07+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام طائرات بدون طيار ونظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "بي إم-21 غراد".وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت خمس طائرات مسيرة وصاروخين فوق أراضي منطقتي بيلغورود وكالوغا".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وكانت روسيا أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240314/مقاطعة-بيلغورود-الروسية-تتعرض-لهجوم-إرهابي-أوكراني-بواسطة-مسيرات-دون-وقوع-إصابات-1086960246.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخي "غراد" فوق بيلغورود وكالوغا

04:52 GMT 15.03.2024 (تم التحديث: 05:07 GMT 15.03.2024)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخين من طراز "غراد" فوق منطقتي بيلغورود وكالوغا.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام طائرات بدون طيار ونظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "بي إم-21 غراد".
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاطعة بيلغورود الروسية تتعرض لهجوم إرهابي أوكراني بواسطة مسيرات دون وقوع إصابات
أمس, 04:46 GMT
وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت خمس طائرات مسيرة وصاروخين فوق أراضي منطقتي بيلغورود وكالوغا".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وكانت روسيا أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.
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