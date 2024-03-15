https://sputnikarabic.ae/20240315/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-استهداف-العشرات-من-سكان-غزة-أثناء-توزيع-مساعدات-إنسانية-1086999773.html

الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف العشرات من سكان غزة أثناء توزيع مساعدات إنسانية

الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف العشرات من سكان غزة أثناء توزيع مساعدات إنسانية

سبوتنيك عربي

نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه استهدف تجمعًا لفلسطينيين ينتظرون المساعدات قرب منطقة دوار الكويت جنوب شرقي قطاع غزة. 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T01:26+0000

2024-03-15T01:26+0000

2024-03-15T01:29+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec7ab4365f00a563aed79cbd16d40798.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "التقارير الواردة عن استهداف جيش الدفاع لعشرات من سكان غزة مساء الخميس في نقطة توزيع مساعدات إنسانية غير صحيحة"، وذلك في إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة بالقطاع عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 155 بعد قصف إسرائيلي لعدد من الفلسطينيين.وأضاف أدرعي: "في الوقت الذي يفحص فيه جيش الدفاع تفاصيل الحادث بالدقة المطلوبة ندعو وسائل الإعلام إلى التعامل بنفس الطريقة والاعتماد على المعلومات الموثوقة بالموضوع".وكانت وزارة الصحة بقطاع غزة قالت في بيان لها إن "عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمع للمواطنين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية لسد رمقهم عند دوار الكويتي بغزة"، مشيرةً إلى أن الحصيلة الأولى للقتلى كانت 11 شخصًا ثم ارتفعت إلى 20>وأضافت الوزارة: "وصل إلى مجمع الشفاء 11 شهيدًا و100 إصابة حتى اللحظة". وفي وقت لاحق، قالت إن "حصيلة مجزرة دوار الكويتي الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي إلى 20 شهيدًا و155 إصابة".وأوضحت أن "ما حدث عند دوار الكويتي يشير إلى نوايا مبيتة لدى الاحتلال لارتكاب مجزرة جديدة مروعة. لا تزال عملية انتشال الشهداء وإخلاء الجرحى مستمرة رغم صعوبة الوضع الميداني عند دوار الكويتي".من جانب آخر، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما شهدته منطقة دوار الكويت، واصفًا إياه بأنه "مجزرة".وجاء في بيان للمرصد، أمس الجمعة، أنه "أدان بأشد العبارات ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق مدنيين فلسطينيين تجمعوا للحصول على إمدادات إنسانية قرب دوار "الكويت" على أطراف مدينة غزة ما خلف أكثر من 60 قتيلا و160 إصابة عدد منها بحالة حرجة".وأضاف، إن "الجيش الإسرائيلي استهدف المدنيين الفلسطينيين بالأسلحة الرشاشة من الطيران المروحي والدبابات والمسيرات من نوع (كوادكابتر) وقتل بعضهم دهسا بحسب ما وثقه من إفادات أولية، متعمدا مواصلة ارتكاب مجازره في خضم ظروف مجاعة لا مفر منها يتسبب بها في القطاع المحاصر".وأشار المرصد إلى أن "الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين أثناء محاولتهم الحصول على إمدادات إنسانية تكرر لليوم الخامس على التوالي في وقت ارتفع إجمالي عدد ضحايا "مجازر الدقيق" إلى أكثر من 500 قتيلا".كما أصدرت حركة حماس، اليوم الخميس، بيانًا قالت فيه: "يواصل الاحتلال الصهيوني المجرم ارتكاب المجازر وحرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، ويرتكب ليلة الجمعة مجزرة جديدة، استهدفت تجمعًا للمواطنين أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات إغاثية في دوار الكويت بمدينة غزة، أدت لارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى، لتضاف إلى سلسلة المجازر والاستهدافات الوحشية بحق المدنيين العزّل الذين يواجهون سياسة التجويع الصهيونية".وأضاف البيان: "فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم المروّعة، التي تأتي في إطار حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني، بدعم كامل من إدارة الرئيس بايدن الذي يحمي الكيان المجرم من أية ملاحقة دولية".وأكد البيان على أن الحركة تحمل " إدارة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن المسؤولية عن استمرار مجازر جيش الاحتلال النازي التي يرتكبها بسلاح ودعم أمريكي مفتوح، وندعو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإبادة، وإلى اتخاذ كافة الإجراءات لإدخال المساعدات عبر المعابر البرية وعدم الخضوع لإرادة الاحتلال وسياساته الفاشية".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل لـ7 أيام.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 31 ألف قتيل و73 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sputnikarabic.ae/20240313/قائد-فرقة-بالجيش-الإسرائيلي-نطأطئ-رؤوسنا-بسبب-فشل-مواجهة-طوفان-الأقصى-1086956872.html

https://sputnikarabic.ae/20240313/استنفار-في-الجيش-الإسرائيلي-إثر-تسلل-غواصين-من-غزة-إلى-المياه-الإسرائيلية-1086952341.html

https://sputnikarabic.ae/20240314/ماكرون-فرنسا-لن-تأخذ-زمام-المبادرة-عندما-يتعلق-الأمر-بالأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-1086998153.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة