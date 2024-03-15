https://sputnikarabic.ae/20240315/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-مجموعة-من-المخربين-الأوكرانيين-حاولوا-اختراق-بيلغورود-1087015052.html

الدفاع الروسية تعلن تحييد مجموعة من المخربين الأوكرانيين حاولوا اختراق بيلغورود

الدفاع الروسية تعلن تحييد مجموعة من المخربين الأوكرانيين حاولوا اختراق بيلغورود

سبوتنيك عربي

أطلق أفراد عسكريون روس نيران المدفعية وشنوا أيضًا غارات جوية على أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين كانوا يحاولون اقتحام مقاطعة بيلغورود في 14 مارس/آذار،... 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T11:29+0000

2024-03-15T11:29+0000

2024-03-15T11:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وجاء في التقرير أنه "تمت إصابة العدو بنيران المدفعية وبضربات الطيران وباستخدام القنابل الجوية الموجهة. ولمنع اقتراب الاحتياطات، تم تنفيذ عمليات تلغيم عن بعد في المنطقة".كما قضت القوات الروسية باستخدام راجمات "تورنادو"، على مجموعة معادية كانت تتقدم لإجلاء المخربين الأوكرانيين المصابين والقتلى الذين كانوا يحاولون اقتحام مقاطعة بيلغورود.في 14 مارس، أحبطت القوات المسلحة الروسية، بالتعاون مع سلطات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة أخرى لاختراق وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية أراضي مقاطعة بيلغورود. هذه المرة حاول المخربون دخول منطقة كوزينكا الحدودية.وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، وبشكل دوري، تتعمد قصف المناطق السكنية، التي تقع على مقربة من الحدود الروسية الأوكرانية، وعلى وجه الخصوص في مقاطعة بيلغورود الروسية.وفي وقت سابق، وصف ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود بأنها إرهابية ومقصودة. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أشار نيبينزيا إلى أن واحدة من مهمات العملية العسكرية الخاصة الروسية، هي القضاء على التهديدات الصادرة من الأراضي المتاخمة للأراضي الروسية، بما فيها تلك التي انضمت إلى روسيا بعد بدء العملية.فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل ذلك، في أكثر من حادثة مأساوية للمدنيين، على الأراضي الروسية، جرّاء قصف القوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا على عكس قوات نظام كييف، تستهدف فقط المنشآت العسكرية والبنى التحتية المرتبطة بها لدى الجانب الأوكراني.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/حزيران من العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240315/القوات-الروسية-تعترض-10-صواريخ-فامبير-أطلقتها-أوكرانيا-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087014148.html

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