الدفاع الروسية تكشف عن حصيلة كبيرة من الخسائر الأوكرانية خلال محاولة اختراق أراضي روسيا
08:13 GMT 15.03.2024 (تم التحديث: 08:26 GMT 15.03.2024)
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
© Sputnik . Anton Vergun/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولات اختراق الأراضي الروسية، في الفترة من 12ــ 14 مارس/آذار، في مقاطعتي كورسك وبيلغورود، تجاوزت 1.5 ألف مقاتل.
وفقًا لوزارة الدفاع، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في الفترة من 12 إلى 14 مارس، قامت مجموعة القوات المسلحة الروسية "الغرب" جنبًا إلى جنب مع قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط جميع محاولات المسلحين الأوكرانيين لاختراق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك، وتم صد هجمات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف وتدمير مدرعات ومعدات أوكرانية، خلال محاولة القوات الأوكرانية اختراق الحدود الروسية في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود pic.twitter.com/QjZV0rSAS8— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 14, 2024
وأشارت الوزارة إلى أن "إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغ أكثر من 1.5 ألف مسلح، منها نحو 500 دون رجعة، وتم تدمير 18 دبابة و23 مركبة قتالية مدرعة.
على وجه الخصوص، في 14 مارس، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعملية إنزال من مروحية، على متنها، نحو 30 مسلحًا في منطقة كوزينكا، لكن تم إسقاطها وتدميرها.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.