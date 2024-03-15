عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240315/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-حصيلة-كبيرة-من-الخسائر-الأوكرانية-خلال-محاولة-اختراق-أراضي-روسيا-1087006917.html
الدفاع الروسية تكشف عن حصيلة كبيرة من الخسائر الأوكرانية خلال محاولة اختراق أراضي روسيا
الدفاع الروسية تكشف عن حصيلة كبيرة من الخسائر الأوكرانية خلال محاولة اختراق أراضي روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولات اختراق الأراضي الروسية، في الفترة من 12ــ 14 مارس/آذار، في مقاطعتي كورسك وبيلغورود،... 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T08:13+0000
2024-03-15T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/03/1079753347_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af9ed1bd91ff5566827bbe9d63f243a4.jpg
وفقًا لوزارة الدفاع، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في الفترة من 12 إلى 14 مارس، قامت مجموعة القوات المسلحة الروسية "الغرب" جنبًا إلى جنب مع قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط جميع محاولات المسلحين الأوكرانيين لاختراق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك، وتم صد هجمات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية لحدود روسيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240315/اعتراض-وتدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-وصاروخي-غراد-فوق-بيلغورود-وكالوغا-1087000717.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/03/1079753347_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dea302ad32710ded592fe3de34c4770.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تكشف عن حصيلة كبيرة من الخسائر الأوكرانية خلال محاولة اختراق أراضي روسيا

08:13 GMT 15.03.2024 (تم التحديث: 08:26 GMT 15.03.2024)
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© Sputnik . Anton Vergun
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولات اختراق الأراضي الروسية، في الفترة من 12ــ 14 مارس/آذار، في مقاطعتي كورسك وبيلغورود، تجاوزت 1.5 ألف مقاتل.
وفقًا لوزارة الدفاع، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في الفترة من 12 إلى 14 مارس، قامت مجموعة القوات المسلحة الروسية "الغرب" جنبًا إلى جنب مع قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط جميع محاولات المسلحين الأوكرانيين لاختراق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك، وتم صد هجمات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت الوزارة إلى أن "إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغ أكثر من 1.5 ألف مسلح، منها نحو 500 دون رجعة، وتم تدمير 18 دبابة و23 مركبة قتالية مدرعة.

إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخي "غراد" فوق بيلغورود وكالوغا
04:52 GMT
على وجه الخصوص، في 14 مارس، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعملية إنزال من مروحية، على متنها، نحو 30 مسلحًا في منطقة كوزينكا، لكن تم إسقاطها وتدميرها.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية لحدود روسيا... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMTИзраильские пожарные тушат автомобили, поврежденные в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو: سنقضي على حماس وجنرال إسرائيلي سابق يقول "استحالة".. فيديوأمس, 22:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала