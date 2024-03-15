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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240315/القوات-الروسية-تتقدم-بثبات-في-منطقة-رابوتينو-بمساعدة-الطائرات-المسيرة-1087007292.html
القوات الروسية تتقدم بثبات في منطقة رابوتينو بمساعدة الطائرات المسيرة
القوات الروسية تتقدم بثبات في منطقة رابوتينو بمساعدة الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن ضابط في الجيش الروسي، صباح اليوم الجمعة، عن تقدم للوحدات العسكرية في بلدة رابوتينو الواقعة في مقاطعة زابوروجيه، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة التي عملت... 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T08:17+0000
2024-03-15T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال القائد العسكري في هذا الصدد:"الوضع متوتر باستمرار ونحن نتقدم ببطء من خلال طرق مختلفة نحو بلدة رابوتينو، مضيفا أن هناك عدد كبير جدًا من الطائرات المسيرة في الجو التي تقوم بعمليات الاستطلاع والهجوم، حيث تساعد القوات البرية على التقدم.ووفقا له، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية جلب تعزيزات إلى هذه المنطقة، مشيرا إلى أن "جودة هذه الاحتياطيات تترك الكثير مما هو مرغوب فيه ويبدو لي أن أفضل قواتهم قد هُزمت بالفعل".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240315/قوات-روسية-مجوقلة-تسيطر-على-مقر-أوكراني-قرب-سوليدار-1087001955.html
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القوات الروسية تتقدم بثبات في منطقة رابوتينو بمساعدة الطائرات المسيرة

08:17 GMT 15.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلن ضابط في الجيش الروسي، صباح اليوم الجمعة، عن تقدم للوحدات العسكرية في بلدة رابوتينو الواقعة في مقاطعة زابوروجيه، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة التي عملت على ضرب التحصينات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قبل عمليات الهجوم.
وقال القائد العسكري في هذا الصدد:"الوضع متوتر باستمرار ونحن نتقدم ببطء من خلال طرق مختلفة نحو بلدة رابوتينو، مضيفا أن هناك عدد كبير جدًا من الطائرات المسيرة في الجو التي تقوم بعمليات الاستطلاع والهجوم، حيث تساعد القوات البرية على التقدم.

وأضاف الضابط أنه يتم تطهير مخابئ العدو وتدمير كل ما تحتويه من معدات وأسلحة.

ووفقا له، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية جلب تعزيزات إلى هذه المنطقة، مشيرا إلى أن "جودة هذه الاحتياطيات تترك الكثير مما هو مرغوب فيه ويبدو لي أن أفضل قواتهم قد هُزمت بالفعل".
جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات روسية مجوقلة تسيطر على مقر أوكراني قرب سوليدار
07:28 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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