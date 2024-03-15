https://sputnikarabic.ae/20240315/القوات-الروسية-تتقدم-بثبات-في-منطقة-رابوتينو-بمساعدة-الطائرات-المسيرة-1087007292.html

القوات الروسية تتقدم بثبات في منطقة رابوتينو بمساعدة الطائرات المسيرة

القوات الروسية تتقدم بثبات في منطقة رابوتينو بمساعدة الطائرات المسيرة

سبوتنيك عربي

أعلن ضابط في الجيش الروسي، صباح اليوم الجمعة، عن تقدم للوحدات العسكرية في بلدة رابوتينو الواقعة في مقاطعة زابوروجيه، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة التي عملت... 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T08:17+0000

2024-03-15T08:17+0000

2024-03-15T08:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال القائد العسكري في هذا الصدد:"الوضع متوتر باستمرار ونحن نتقدم ببطء من خلال طرق مختلفة نحو بلدة رابوتينو، مضيفا أن هناك عدد كبير جدًا من الطائرات المسيرة في الجو التي تقوم بعمليات الاستطلاع والهجوم، حيث تساعد القوات البرية على التقدم.ووفقا له، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية جلب تعزيزات إلى هذه المنطقة، مشيرا إلى أن "جودة هذه الاحتياطيات تترك الكثير مما هو مرغوب فيه ويبدو لي أن أفضل قواتهم قد هُزمت بالفعل".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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