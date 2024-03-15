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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240315/القوات-الروسية-تعترض-10-صواريخ-فامبير-أطلقتها-أوكرانيا-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087014148.html
القوات الروسية تعترض 10 صواريخ "فامبير" أطلقتها أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود
القوات الروسية تعترض 10 صواريخ "فامبير" أطلقتها أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت عشر قذائف أوكرانية من طراز "فامبير" فوق مقلطعة بيلغورود. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T10:43+0000
2024-03-15T10:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت في بيان: "في 15 مارس، في حوالي الساعة 13.00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام راجمات "فامبير". ودمرت أنظمة الدفاع الجوي عشرة صواريخ في الجو فوق مقاطعة بيلغورود".وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الدفاع عن إسقاط 7 قذائف "فامبير" في المنطقة الساعة 08.15 بتوقيت موسكو.وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، وبشكل دوري، تتعمد قصف المناطق السكنية، التي تقع على مقربة من الحدود الروسية الأوكرانية، وعلى وجه الخصوص في مقاطعة بيلغورود الروسية.وفي وقت سابق، وصف ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود بأنها إرهابية ومقصودة. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أشار نيبينزيا إلى أن واحدة من مهمات العملية العسكرية الخاصة الروسية، هي القضاء على التهديدات الصادرة من الأراضي المتاخمة للأراضي الروسية، بما فيها تلك التي انضمت إلى روسيا بعد بدء العملية.فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل ذلك، في أكثر من حادثة مأساوية للمدنيين، على الأراضي الروسية، جرّاء قصف القوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا على عكس قوات نظام كييف، تستهدف فقط المنشآت العسكرية والبنى التحتية المرتبطة بها لدى الجانب الأوكراني.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/حزيران من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240314/مقاطعة-بيلغورود-الروسية-تتعرض-لهجوم-إرهابي-أوكراني-بواسطة-مسيرات-دون-وقوع-إصابات-1086960246.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تعترض 10 صواريخ "فامبير" أطلقتها أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود

10:43 GMT 15.03.2024
© Youtube/Мишень
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت عشر قذائف أوكرانية من طراز "فامبير" فوق مقلطعة بيلغورود.
وقالت في بيان: "في 15 مارس، في حوالي الساعة 13.00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام راجمات "فامبير". ودمرت أنظمة الدفاع الجوي عشرة صواريخ في الجو فوق مقاطعة بيلغورود".
وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الدفاع عن إسقاط 7 قذائف "فامبير" في المنطقة الساعة 08.15 بتوقيت موسكو.
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاطعة بيلغورود الروسية تتعرض لهجوم إرهابي أوكراني بواسطة مسيرات دون وقوع إصابات
أمس, 04:46 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، وبشكل دوري، تتعمد قصف المناطق السكنية، التي تقع على مقربة من الحدود الروسية الأوكرانية، وعلى وجه الخصوص في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وفي وقت سابق، وصف ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود بأنها إرهابية ومقصودة. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أشار نيبينزيا إلى أن واحدة من مهمات العملية العسكرية الخاصة الروسية، هي القضاء على التهديدات الصادرة من الأراضي المتاخمة للأراضي الروسية، بما فيها تلك التي انضمت إلى روسيا بعد بدء العملية.
فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل ذلك، في أكثر من حادثة مأساوية للمدنيين، على الأراضي الروسية، جرّاء قصف القوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا على عكس قوات نظام كييف، تستهدف فقط المنشآت العسكرية والبنى التحتية المرتبطة بها لدى الجانب الأوكراني.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/حزيران من العام الماضي.
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